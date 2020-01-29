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Bu haber 29 Ocak 2020 23:30:53 Tarihinde eklenmiştir.

​Üvey Anne Dehşeti: Çocuğun Başından Aşağı Kaynar Su Döktü

Üvey annenin, 14 yaşındaki kızının başından aşağı kaynar su döktüğü iddia edildi. Vücudunda yanıklar oluşan genç kız hastanede tedavi altına alındı.

​Üvey Anne Dehşeti: Çocuğun Başından Aşağı Kaynar Su Döktü

Ümraniye Elmalıkent Mahallesinde yaşanan olayda, iddiaya göre 14 yaşındaki I.T., sömestr tatili nedeniyle, babası Mehmet Salih T. (41) ile hamile ve 1 çocuk sahibi üvey annesi Y.T (29)'nin yaşadığı eve misafirliğe gitti. Evde akşam yemeği yendikten sonra üvey annesi Y.T, kendisine yardım etmesi için I.T.'yi mutfağa çağırdı ve kızdan bulaşıkları makineye yerleştirmesini istedi. I.T., kirli bulaşıkları makineye yerleştirdiği sırada tezgâhın üzerinde bulunan demlik içindeki kaynar su, 14 yaşındaki I.T.'nin başından aşağı döküldü. Baş ve sırt bölgesinde yanıklar oluşan genç kız hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan genç kızın hastanede tedavisine devam ediliyor.



 

Başımdan Aşağı Kaynar Su Döktü

Olayı anlatan I.T., “Okul tatili için babamın yanına gitmiştim. İlk gün bana iyi davrandı ikinci günü biraz daha küfür gibi laubali olmaya başladı. Üçüncü günü benden bulaşıkları yerleştirmemi istedi. Mutfağa gittik. O hiçbir şey yapmadı sadece yanımda duruyordu. Bana bir tava gösterdi öyle koyulmayacağını söyledi” dedi. Genç kız, ardından üvey annesinin başından aşağı kaynar su döktüğünü iddia etti.



 

Kızın Ameliyatları Devam Ediyor

I.T.'in teyzesinin kızı Kader E. olayla ilgili olarak,“ Akşam saatlerinde evlerinde yemek yiyorlar. Yemekten sonra üvey annesine yardım amaçlı bulaşıkları yerleştiriyor. Üvey annesi de bunu azarlıyor. Sonra bu da tencereyi düzeltirken ‘bir anda başımın yukarısında kaynar sular dökülüyordu' diyor. Kız bunu iftira olarak atamaz bir kadına. Kuzenim diyor ki yere bakıyorum çaydanlık yok, tezgaha bakıyorum çaydanlık var. Başından aşağı döküldü. Ameliyatları devam ediyor, sürekli de devam edecek” dedi.





Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
​Üvey Anne Dehşeti: Çocuğun Başından Aşağı Kaynar Su Döktü
​Üvey Anne Dehşeti: Çocuğun Başından Aşağı Kaynar Su Döktü
Üvey annenin, 14 yaşındaki kızının başından aşağı kaynar su döktüğü iddia edildi. Vücudunda yanıklar oluşan genç kız hastanede tedavi altına alındı.
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