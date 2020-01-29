​Urfa Sağlık Teşkilatına 2 Suriyeli Atandı

Sağlık Bakanlığı Teknisyen Ataması Yaptı

Bakanlık Tarafından Şanlıurfa’da 2 Suriyelinin Ataması Yapıldı

Suriyeli mülteciler için çeşitli illerdeki Göçmen Sağlığı Merkezlerine, 21 adet Suriyeli teknisyen ataması yapıldı.Sağlık Bakanlığı, “Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Sağlık Statüsünün ve Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sunulan İlgili Hizmetlerin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında Göçmen Sağlığı Merkezlerine teknisyen atanmasına ilişkin kura sonuçlarını, internet sitesinden duyurdu.Proje kapsamında Şanlıurfa’nın aralarında olduğu Gaziantep, Hatay, Mersin, Ankara, İstanbul ve İzmir’deki Göçmen Sağlığı Merkezlerine bazıları yedek olmak üzere 21 Suriyeli röntgen ve laboratuar teknisyeni atandı. Atanan 21 Suriyeli röntgen ve laboratuar teknisyenlerinden 2’si şanlıurfa’ya yerleşti.Editör: Ahmet Şen