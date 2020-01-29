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Bu haber 29 Ocak 2020 17:30:12 Tarihinde eklenmiştir.

​Urfa Sağlık Teşkilatına 2 Suriyeli Atandı

Sağlık Bakanlığı Göçmen Sağlığı Merkezlerine, 21 Suriyeli teknisyen ataması yaptı. Ataması yapılan Suriyeli teknisyenlerden 2 tanesi Şanlıurfa’da göreve başladı.

​Urfa Sağlık Teşkilatına 2 Suriyeli Atandı

Suriyeli mülteciler için çeşitli illerdeki Göçmen Sağlığı Merkezlerine, 21 adet Suriyeli teknisyen ataması yapıldı.


 

Sağlık Bakanlığı Teknisyen Ataması Yaptı

Sağlık Bakanlığı, “Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Sağlık Statüsünün ve Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sunulan İlgili Hizmetlerin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında Göçmen Sağlığı Merkezlerine teknisyen atanmasına ilişkin kura sonuçlarını, internet sitesinden duyurdu.



 

Bakanlık Tarafından Şanlıurfa’da 2 Suriyelinin Ataması Yapıldı 

Proje kapsamında Şanlıurfa’nın aralarında olduğu Gaziantep, Hatay, Mersin, Ankara, İstanbul ve İzmir’deki Göçmen Sağlığı Merkezlerine bazıları yedek olmak üzere 21 Suriyeli röntgen ve laboratuar teknisyeni atandı. Atanan 21 Suriyeli röntgen ve laboratuar teknisyenlerinden 2’si şanlıurfa’ya yerleşti.









Editör: Ahmet Şen 
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