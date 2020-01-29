Şanlıurfa'da Bu Kadar Alan Ne Olacak?

Yıkılan Yer Yeşil Alan Olsun

Urfa Çalışma Grubu, yıkımı gerçekleşen Oto Galericiler Sitesi’nin yeşil alana dönüştürülmesi için gerekli adımları attığını duyurdu.Urfa çalışma Grubu yetkilileri yıkılan alanın yeşil alan olması için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Vakıflar Bölge Müdürlüğüyle gerekli görüşmeleri gerçekleştirdi.Geçtiğimiz günlerde yıkımı gerçekleşen Oto Galericiler Sitesi’nin alanının ne yapılacağı akıllarda soru işareti bırakıyordu.Urfa Çalışma Grubu yıkılan alanın mülkiyetinin Vakıflar Müdürlüğü’ne ait olduğunu ifade ederek yaptığı açıklamada, Urfa Çalışma Grubu yıkılan Oto Alım Satım alanının Şanlıurfa ile özdeşleşecek nitelikte halkın nefes alabileceği bir yeşil alan olması için Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile temaslarda bulunduklarını ifade etti.Urfa Çalışma Grubu yaptığı görüşmelerde, yıkılan Oto Galericiler Sitesi’nin yerine Şanlıurfa’nın büyük eksiklik yaşadığı yeşil alana çevrilmesi gerektiğini ifade etti. konu ile ilgili gelişmeler Urfa.com Haber Sitemizde duyurulacaktır.Editör: Ahmet Şen