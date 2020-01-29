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Bu haber 29 Ocak 2020 15:30:18 Tarihinde eklenmiştir.

​Suriyelinin Cesetle Yolculuğu Polisi Alarma Geçirdi!

Aracın içinde kefenlenmiş şekilde seyahet eden Suriyeli polisi alarma geçirdi.

​Suriyelinin Cesetle Yolculuğu Polisi Alarma Geçirdi!



Hastanede ölen kanser hastasını hafif ticari aracına koyup Suriye'ye götüren bir kişi polisi alarma geçirdi.


Vatandaşlar Kefenlenmiş Cesedi Görünce Polise Haber Verdi
Edinilen bilgiye göre olay, Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kışla Caddesi'nde hafif ticari aracın içinde kefenlenmiş halde ceset gören bir vatandaş polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine gelen polis hemen aracın etrafını güvenlik şeridi ile çevirip, cesedin kime ait olduğunu ve nasıl öldüğünü araştırmaya başladı. Bu sırada Muhammed Bekkur isimli bir vatandaş aracın yanına gelerek cesedin 20 yaşında kanser hastası Ömer Kaddur isimli bir kişi olduğunu, Balcalı Hastanesinde hayatını kaybettiğini, ölüm raporunun bulunduğunu Suriye'ye defnetmeye götürdüğünü söyledi. Polis şahsın verdiği evrakları inceledi. Yapılan incelemede şahsın doğru söylediği teyit edildi. Ancak cesedin araçla taşınamayacağı bir cenaze aracı ayarlanarak Suriye'ye öyle götürülmesi gerektiği belirtildi. 



8 Yaşındaki Oğlu da Cesetle Yolculuk Yaptı
Bu arada Bekkur'un cesedi yanında bulunan 8 yaşındaki oğlu ile birlikte götürdüğü de ortaya çıktı. Çocuğun cesetle yoluculuk yapması görenleri hayrete düşürdü. Muhammed Bekkur Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğünde gerekli işlemleri yapıldıktan sonra, Kaddur'un cesedini cenaze aracıyla ülkesine götürebildi.


Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
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