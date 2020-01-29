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Bu haber 29 Ocak 2020 14:03:32 Tarihinde eklenmiştir.

​Başkan Kuş, Yardıma Muhtaç Vatandaşlarımızın Her Zaman Yanında Olacağız

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyübiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfını ziyaret edip, devam eden çalışmalar hakkında kurum Müdürü Mehmet Hamcan’dan bilgi aldı. Başkan Kuş,” Yardıma muhtaç vatandaşlarımızın her zaman yanında olacağız .” dedi.

​Başkan Kuş, Yardıma Muhtaç Vatandaşlarımızın Her Zaman Yanında Olacağız

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyübiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfını ziyaret edip, devam eden çalışmalar hakkında kurum Müdürü Mehmet Hamcan’dan bilgi aldı. Sosyal Belediyecilik çalışmalarıyla kamuoyunun takdirin toplayan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ülkenin en dezavantajlı ve yoksul ilçelerinden biri olan Eyyübiye ilçesindeki yardıma muhtaç vatandaşlar için de çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Kuş, mütevelli heyeti üyesi olduğu ve ihtiyaç sahibi vatandaşların dertlerine derman olan Eyyübiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nı ziyaret edip, Müdür Mehmet Hamcan’la bir araya geldi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Kuş, Eyyübiye Belediyesi tarafından hayata geçirilen 3 G sistemi ile vakfa gelmeden iş ve işlemlerini gören vatandaşlarla da iletişime geçti. Yardıma muhtaç vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Kuş,” Vakfımızın çalışmalarını görüyoruz. Yardıma muhtaç vatandaşlarımızın dertlerine derman olmaya çalışıyoruz. İnşallah daha fazlasını da yapacağız.” Dedi. 




Vakfın büyük gayretler sarf ettiğini belirten Başkan Kuş konuşmasında şunları söyledi;” Eyyübiye Sosyal Yardımlaşma Müdürümüz Mehmet beyi ziyaret ettik. Bize güzel bir sunum hazırlamışlardı, sunumlarını yaptılar. Malumunuz Eyübiye ilçemiz Türkiye’nin en dezavantajlı bölgesidir. Türkiye’nin en yoksul ilçesi Eyyübiye. Önce Allah sayesinde sonra Cumhurbaşkanımız sayesinde yaşlılarımız, dullarımız, engellilerimiz, askerlerimiz her noktada ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimiz çok şükür şimdi hizmet alıp Devletin maddi anlamda menfaatlerinden istifade ediyorlar. Tabi burada bu işin elçiliğini Eyyübiye’de Mehmet kardeşimiz yapıyor. Sayın Valimizin çok ciddi anlamda katkısı var, Kaymakam beyimizin çok ciddi gayreti var. Mütevelli heyetteki bütün müdürlerimizin, muhtarlarımızın ve kardeşlerimizin çok ciddi gayreti var ama büyük yük Mehmet kardeşimizin ve personelinin omuzlarında. Buraya ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz yoğun bir şekilde ilgi gösteriyorlar. Kayıtlarını yapıp eksikliklerini buradan personellerine bildiriyorlar ve Müdürümüz bunları sabır ile dinliyor. Gelen ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin ihtiyaçlarının giderilmesi anlamında bir bir kendilerine yardımcı oluyor. Sahadan aldığımız bilgilere göre Eyyübiye’deki kardeşlerimiz Mehmet Müdürümüzden ve personellerinden razı. Biz kendisine bu noktada teşekkür ediyoruz. 2002 öncesi ve 2002 sonrası Türkiye, Cumhurbaşkanımızın gelişi ile ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz kısmen de olsa huzura ve refaha ulaştı. Ben buradan Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkür ve şükranlarımı iletmek istiyorum. Biraz önce 3G sisteminin sunumunu yaptı ve engelli kardeşlerimizin buraya kadar gelmelerine gerek yok. Direk 3G ile bağlanıp Mehmet bey ile irtibata geçiyorlar. Sıkıntılarını evlerinde bu sistem varsa evlerinde yoksa Eyyüp Peygamber makamının içerisinde bulunan Eyyübiye engelli birimimiz var oradan gidip 3G sistemi sayesinde ihtiyaç ve taleplerini hızlı bir şekilde resmi yollar ile kayıt altına alıp, taleplerini iletip, çözüme kavuşturuyorlar. Eyyübiye’deki ve Türkiye’deki kardeşlerimizi, özellikle  Eyyübiye’de maddi durumu olmayan ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yardıma davet ediyoruz. Gerçekten Türkiye’nin en dezavantajlı bölgesi. ihtiyaç sahibinin en yüksek olduğu bölge. Eyyübiye bölgesine yardım elini uzatacak olan bütün duyarlı kardeşlerimize şimdiden Allah razı oldun diyorum.” 




Eyyübiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Hamcan da Başkan Kuş’a, yardıma muhtaç vatandaşlara gösterdiği duyarlılık ve katkıdan dolayı teşekkür edip,” Öncelik ile bu ziyaretlerinden dolayı Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Vakfımızın mütevelli heyet üyesidir ve karar verilmesinde asil üyedir. Bu noktada Vakfımızın yapmış olduğu yardımların altında imzası vardır. Bu konuda kendisinin desteklerinden çok memnunuz. Bazı İl ve İlçedeki arkadaşlarımız ile görüştüğümüzde Belediye Başkanlarının toplantılara dahil katılmadığı, imza atmadığı, iş ve işlemlerin bürokrasinin sekteye uğradığını duyuyoruz. Sayın Başkanımız geldiği günden bu yana siz vatandaşların derdine derman olup, bunun altında benim imzam gerekiyorsa gece gündüz gelirim gerekiyorsa getirin hemen atayım diyor. Bu konuda gözüm kapalı vatandaş için yapılan hizmetin arkasındayım demesi bize şevk ve aşk veriyor. Rakamları birazdan Başkanımız açıklayacaktır geldiği günden bu yana bütün yardımlarda başkanımızın emeği çoktur. Ben buradan itiraf etmek istiyorum.  Kendisine tüm mazlumların, mağdurların, yaşlıların, yetim ve öksüzlerin adına teşekkür ediyorum. Kendisine müteşekkir olduğumu ifade etmek istiyorum. Allah gayretlerini arttırsın.Özellikle engelli vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine erişimindeki en büyük sıkıntı uzaklık mesafesi. Biliyorsunuz Eyyübiye’nin kurumları Haliliye ilçesi sınırlarındadır. Başkanımızın kurumların Eyyübiye ilçesine taşınması konusundaki hassasiyetlerine şahidiz, fakat Kamu Kuruluşlarımız Eyyübiye’nin değilde Haliliye İlçesi sınırlarında olduğu için Eyyübiye’li dezavantajlı vatandaşlarımız var yaşlısı, engellisi, gelemeyeni var. Bu konuda bu insanların buraya gelmekte zorluk çektiklerini gördük ve kışları hava soğuk oluyor,yağmur çamur çoğu tekerlekli sandalye ile motor ile geliyorlar.  Sayın Başkanımızın da büyük destekleri ile süren ve Eyyübiye’nin göbeğinde herkesin kolayca ulaşabileceği merkezi noktada 3G sistemi ile vatandaşlarımız rahatça bizlere ulaşabiliyorlar.  Engelli vatandaşlarımızın bir soru sormak için Vakfımıza kadar gelmelerine gerek kalmıyor. Mahallesindeki sistem ile bir tuşla Müdürün yüzünü görerek gereken sorusunu soruyor, işlemlerini yapabiliyor.  Bu kolaylığı sağlayan ve sistemin işlemesine katkı sunan Eyyübiye Belediye Başkanımız Mehmet Kuş’a teşekkür ediyorum. “ şeklinde konuştu.





Editör: Ahmet Şen 
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​Başkan Kuş, Yardıma Muhtaç Vatandaşlarımızın Her Zaman Yanında Olacağız
​Başkan Kuş, Yardıma Muhtaç Vatandaşlarımızın Her Zaman Yanında Olacağız
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyübiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfını ziyaret edip, devam eden çalışmalar hakkında kurum Müdürü Mehmet Hamcan’dan bilgi aldı. Başkan Kuş,” Yardıma muhtaç vatandaşlarımızın her zaman yanında olacağız .” dedi.
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