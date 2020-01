​Başkan Baydilli Vatandaş Ve Esnafla İç İçe

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, 'vatandaş odaklı sosyal belediyecilik' anlayışı kapsamında her fırsatta vatandaşlarla ve esnafla bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Baydilli önceki gün Şenevler Mahallesinde ve GAP Bulvarında esnafı ziyaret ederken, yolda geçen vatandaşların da taleplerini ve şikayetlerini dinleyip not aldı.Sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan ve mahallelerde incelemelerde bulunan Başkan Metin Baydilli, fırsat buldukça da esnaf ve vatandaşlarla da bir araya geliyor. Talepleri not aldıran Başkan Baydilli, yapılması mümkün olan taleplerin gerçekleştirilmesi için gerekli talimatları veriyor.Sosyal belediyecilik anlayışını benimsediklerini ve çalışmalarını ilçede yaşayan vatandaşlarla birlikte istişare içinde sürdürmeye çalıştıklarını kaydeden Başkan Baydilli, "Vatandaş odaklı hizmet yapmaya çalışıyoruz. Bu noktada alan gezilerimizde ve esnaf ziyaretlerimizle vatandaşlarımızla iç içe olmaya, sorunlarını ve taleplerini dinlemeye çalışıyoruz. Bunun yanında Karaköprü'de, mahallelerinde yaptığımız çalışmaları da anlatıyor, vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. İnşallah vatandaşlarımızla birlikte Karaköprü'yü hak ettiği yere getirmeye çalışacağız" diye konuştu.Esnaf ve vatandaşlar da Başkan Baydilli'nin kendilerini ziyaretinden ve talepleriyle ilgilenmesinden memnun olduklarını söylediler.Editör: Ahmet Şen