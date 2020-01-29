Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 29 Ocak 2020 13:58:32 Tarihinde eklenmiştir.

​Başkan Baydilli Vatandaş Ve Esnafla İç İçe

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli her fırsatta ilçedeki vatandaşlarla ve esnafla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinlemeye devam ediyor.

​Başkan Baydilli Vatandaş Ve Esnafla İç İçe

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, 'vatandaş odaklı sosyal belediyecilik' anlayışı kapsamında her fırsatta vatandaşlarla ve esnafla bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Baydilli önceki gün Şenevler Mahallesinde ve GAP Bulvarında esnafı ziyaret ederken, yolda geçen vatandaşların da taleplerini ve şikayetlerini dinleyip not aldı.
 
Sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan ve mahallelerde incelemelerde bulunan Başkan Metin Baydilli, fırsat buldukça da esnaf ve vatandaşlarla da bir araya geliyor. Talepleri not aldıran Başkan Baydilli, yapılması mümkün olan taleplerin gerçekleştirilmesi için gerekli talimatları veriyor. 
 
Sosyal belediyecilik anlayışını benimsediklerini ve çalışmalarını ilçede yaşayan vatandaşlarla birlikte istişare içinde sürdürmeye çalıştıklarını kaydeden Başkan Baydilli, "Vatandaş odaklı hizmet yapmaya çalışıyoruz. Bu noktada alan gezilerimizde ve esnaf ziyaretlerimizle vatandaşlarımızla iç içe olmaya, sorunlarını ve taleplerini dinlemeye çalışıyoruz. Bunun yanında Karaköprü'de, mahallelerinde yaptığımız çalışmaları da anlatıyor, vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. İnşallah vatandaşlarımızla birlikte Karaköprü'yü hak ettiği yere getirmeye çalışacağız" diye konuştu.
 
Esnaf ve vatandaşlar da Başkan Baydilli'nin kendilerini ziyaretinden ve talepleriyle ilgilenmesinden memnun olduklarını söylediler. 




Editör: Ahmet Şen 
 
Etiketler
Yorum Yap
Yurt
​Başkan Kuş, Yardıma Muhtaç Vatandaşlarımızın Her Zaman Yanında Olacağız
​Başkan Kuş, Yardıma Muhtaç Vatandaşlarımızın Her Zaman Yanında Olacağız
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyübiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfını ziyaret edip, devam eden çalışmalar hakkında kurum Müdürü Mehmet Hamcan’dan bilgi aldı. Başkan Kuş,” Yardıma muhtaç vatandaşlarımızın her zaman yanında olacağız .” dedi.
​Başkan Baydilli Vatandaş Ve Esnafla İç İçe
​Başkan Baydilli Vatandaş Ve Esnafla İç İçe
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli her fırsatta ilçedeki vatandaşlarla ve esnafla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinlemeye devam ediyor.
Haliliye’de çok amaçlı kültür tesisi hizmete sunuldu
Haliliye’de çok amaçlı kültür tesisi hizmete sunuldu
​Haliliye Belediyesi, kırsal mahallelere, çok amaçlı kültür ve sosyal tesislerin halı serim işlemini gerçekleştirerek, vatandaşların hizmetine sundu.
​Fransa Kalkınma Ajansı'ndan Vali Erin’e ziyaret
​Fransa Kalkınma Ajansı'ndan Vali Erin’e ziyaret
Fransa Kalkınma Ajansı (AFD) heyeti, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i makamında ziyaret etti.
​Harran’da Kültür Evleri Yenilendi
​Harran’da Kültür Evleri Yenilendi
Harran Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde yaptırılan Kültür Evlerinde tadilat ve yenileme çalışmaları başladı.
​Canpolat, Yardım Çağrısına Sessiz Kalmadı
​Canpolat, Yardım Çağrısına Sessiz Kalmadı
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Elazığ için teklif edilen yardım çağrısına sessiz kalmadı.
​Öğretmenler Evi Yeni Müdürü Bayrağı Daha Yukarı Taşıyacak!
​Öğretmenler Evi Yeni Müdürü Bayrağı Daha Yukarı Taşıyacak!
Şimdiye kadar birçok okulda çeşitli idari kadrolarda görev yapan Deneyimli Eğitimci Mehmet Kılıç öğretmenler evi yeni müdürü atandı.
​Başkan Özyavuz Harran’ın Umudu Olmaya Devam Ediyor
​Başkan Özyavuz Harran’ın Umudu Olmaya Devam Ediyor
Harran Belediyesi, Başkan Mahmut Özyavuz’un çözüm odaklı hizmet anlayışı ile vatandaşların umut kapısı olmayı sürdürüyor. Her gün belediye binasına gelen yüzlerce vatandaşların talepleri karşılanıyor, sorunları da çözüme kavuşturuluyor.
​Başkan Soylu, çalışmaları yerinde inceledi
​Başkan Soylu, çalışmaları yerinde inceledi
Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, günün ilk ışıkları ile birlikte daha temiz bir Ceylanpınar için çalışmalarını sürdüren temizlik personelini ziyaret etti.
​Başkan Özyavuz; Haftasonu Mesaisini Kırsalda Geçirdi
​Başkan Özyavuz; Haftasonu Mesaisini Kırsalda Geçirdi
Hafta içindeki mesaisinin büyük bir çoğunluğunu vatandaşlarla geçiren Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, hafta sonu mesaisini de evinde değil, kırsaldaki vatandaşlarla bir araya gelerek geçirdi.
​OSBÜK’ten Yunus Emre Aksu’ya Yeni Görev
​OSBÜK’ten Yunus Emre Aksu’ya Yeni Görev
Türk sanayisinin lokomotifi organize sanayi bölgelerinin üst kuruluşu OSBÜK 17.olağan genel kurulun ardından yeni yönetim kadrolarını kuruyor.
Abdulkerim Gök, Göreve Başladı
Abdulkerim Gök, Göreve Başladı
GAP İdaresi Başkanlığına atanan Doç. Dr. Abdulkerim Gök, göreve başladı.
​Urfa Sağlık Teşkilatına 2 Suriyeli Atandı
​Urfa Sağlık Teşkilatına 2 Suriyeli Atandı
Şanlıurfa'da Bu Kadar Alan Ne Olacak?
Şanlıurfa'da Bu Kadar Alan Ne Olacak?
​Suriyelinin Cesetle Yolculuğu Polisi Alarma Geçirdi!
​Suriyelinin Cesetle Yolculuğu Polisi Alarma Geçirdi!
​Şanlıurfalı İş Adamlarından Depremzedelere Yardım
​Şanlıurfalı İş Adamlarından Depremzedelere Yardım
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:01
Güneş
07:24
Öğle
12:43
İkindi
15:28
Akşam
17:52
Yatsı
19:10
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿