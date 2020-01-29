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Bu haber 29 Ocak 2020 12:37:33 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Bombalı Araç İle İlgili Gözaltına Alınan 11 Zanlı Adliyede

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde 20 kilo C4 patlayıcı taşıyan ve eylemde kullanılacağı öne sürülen araç ile ilgili gözaltına alınan 3’ü kadın 11 kişi adliyeye sevk edildi.

​Şanlıurfa’da Bombalı Araç İle İlgili Gözaltına Alınan 11 Zanlı Adliyede

Edinilen bilgiye göre olay, 17 Ocak günü Bozova ilçesine bağlı kırsal Yaslıca Mahallesi yakınlarında yaşandı. Polis ekipleri, gece Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunun 50’nci kilometresinde durdurduğu otomobilde 20 kilo C4 plastik patlayıcı ve elektronik düzenekler bulunduğunu tespit etti. Kara yolunun ulaşıma kapatılmasının ardından otomobil, bomba imha uzmanlarınca kontrollü şekilde imha edildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.M.’nin ifadesi ve istihbari çalışmanın ardından polis, kentte eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek 10 kişiyi daha gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3’ü kadın 11 kişi adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 















Editör: Ahmet Şen 
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​Şanlıurfa’da Bombalı Araç İle İlgili Gözaltına Alınan 11 Zanlı Adliyede
​Şanlıurfa’da Bombalı Araç İle İlgili Gözaltına Alınan 11 Zanlı Adliyede
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