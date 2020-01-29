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Bu haber 29 Ocak 2020 10:00:26 Tarihinde eklenmiştir.

​Elazığspor’dan Depremden Sonra Ligden Çekilme Talebinde

Elazığspor, Elazığ’da meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem dolayısıyla ligden çekilme talebinde bulunacak.

​Elazığspor’dan Depremden Sonra Ligden Çekilme Talebinde

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Elazığspor, 6.8'lik Elazığ depreminin ardından ligden çekilme talebinde bulunacak. Elazığspor Başkanı Selçuk Öztürk, artçıların devam ettiğine dikkat çekerek, bu halde maçlara çıkmak istemediklerini söyledi.

Kadrodaki futbolcuların büyük çoğunluğunun Elazığlı olduğunu belirten Öztürk, “Bizim 7-8 oyuncumuz dışarıdan gelmiş, 20'ye yakın oyuncumuz bizim evlatlarımız. Kulüp tesislerimizde yer yer çatlaklar meydana gelmiş durumda. Biliyorsunuz depremin en çok etki yaptığı yer Sürsürü Mahallesi. Yakın bir konumdayız biz de. Aynı fay üstünde. Tesislerimiz yaklaşık 25-30 yıllık bina. Eski bir bina. Daha önceden bir deprem güçlendirilmesi yapılmamış. Biz geldiğimiz dönemlerde bakım onarımını yaptık. Bizim bu altyapı oyuncularımızın ailelerinin oturduğu mahalleler hasarlı. Çoğu Sürsürü ve Rüstempaşa Mahalleri'nde oturuyor. Tanıdıklarının ve ailelerinin ikamet ettikleri binalarda hasarlar var. Herkes huzursuz. Dışarıdan gelen oyuncularımız da gitmek istiyorlar. Eşleri ve aileleri arıyorlar. 'Gitme Elazığ'a, çık gel' diyorlar. Onları bir yandan frenlemeye çalışıyoruz. Motive etmeye çalışıyoruz. Şu an takımımızdaki oyuncularımız ve teknik heyetimizle beraber yerle bir olmuş durumdayız. Bu halde de biz maçlara çıkmak istemiyoruz” dedi.




 

“TFF'ye başvuracağız”

Haklarının saklı kalması kaydıyla ligden çekilme talebinde bulunacaklarını söyleyen Başkan Öztürk, “TFF'ye bu konuda başvurumuzu yapacağız. Gerekli belgelerimizi ve dilekçelerimizi sunacağız. Geçmişte Sakarya, Yalova, Darıca'ya bu imkanlar sağlandı. Hakları saklı kalmak şartıyla ligden çekildiler, gelecek sezon yeniden başladılar. Çok ciddi ekonomik destekler aldılar. Sakaryaspor'un borçları ödendi, TFF o dönem çok ciddi destekler verdi. Spor Toto'dan destekler aldılar. Tesisler yenilendi. Sakaryaspor'un borcu minimize edildi. Bu afet nedeniyle zaten takım psikolojik çöküntü içerisinde. Biz de bu psikolojik arbedeyi kaldıracak durumda değiliz. En son Van depreminde şöyle bir uygulama oldu. Ben Vanspor Başkanı'yla görüştüm. O dönemde TFF'nin şöyle bir teklifi olmuş; 'ya ligden çekilin veya maçlarınızı başka şehirde oynayın tüm masraflarınızı biz karşılayalım' diye. Vanspor Kulübü ligden çekilmek yerine 2. formülü tercih etmiş. Maçlarını İstanbul'da oynamışlar. Bütün masraflarını karşılamışlar. Ama biz o pozisyonda değiliz. Zaten düşme hattında oynuyoruz. Geçen sene stadımız olmadığı için küme düşmüştük. Maçlarımızı il dışında oynamıştık. Biz maçlarımızı evimizde oynamış olsaydık ben o takımı düşürmezdim. Bizim için önemli olan birinci formülün uygulanması” ifadelerini kullandı.



 

“Dosyamızı sunacağız”

TFF'den aflarını isteyeceklerini kaydeden Öztürk, “Ben bu konuyla ilgili olarak Nihat Özdemir Başkanımızla görüştüm. Yönetim kurulunda 1-2 arkadaşımızla yine görüştük. Mehmet Ağar ağabeyimizle de bir görüşme yaptık. Kendisi de Nihat Başkanımızla bir görüşme yaptı. Biz Elazığspor olarak dosyamızı sunacağız. Malatya bölgemize götürüp teslim edeceğiz. Bir an evvel olumlu kararın tarafımıza verilmesi bizi mutlu edecektir. En azından bu acının içerisinde bir nebze olsun kafamızı toparlayıp, depremzedelere yardım olsun, sosyal aktivitelerin içerisinde olup Elazığspor olarak vatandaşımıza destek olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.






Editör: Ahmet Şen 
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Spor
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