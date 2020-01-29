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Bu haber 29 Ocak 2020 08:00:53 Tarihinde eklenmiştir.

​Araç Sahiplerine Müjde! Bu Defa Zam Değil İndirim Var

Bu geceyarısından itibaren benzinde 10, motorinde 13 kuruş indirim yapıldı. EPGİS son indirimi dün akşam motorinde 21, benzinde 23 kuruş olarak duyurmuştu.

​Araç Sahiplerine Müjde! Bu Defa Zam Değil İndirim Var

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), sosyal medyadan benzin ve motorine bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde indirim yapıldığını duyurdu.


 

Benzin ve Motorine İndirim 

Açıklamada benzinin litre satış fiyatında 10, motorinde ise 13 kuruşluk indirim geleceği belirtildi. İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da ortalama 6,69 liraya, Ankara'da 6,79 liraya, İzmir'de 6,80 liraya düşecek. Motorin fiyatları ise İstanbul'da ortalama 6,19 liraya, Ankara'da 6,27, liraya ve İzmir'de 6,27 liraya gerileyecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.




Editör: Ahmet Şen 
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Ekonomi
​Araç Sahiplerine Müjde! Bu Defa Zam Değil İndirim Var
​Araç Sahiplerine Müjde! Bu Defa Zam Değil İndirim Var
Bu geceyarısından itibaren benzinde 10, motorinde 13 kuruş indirim yapıldı. EPGİS son indirimi dün akşam motorinde 21, benzinde 23 kuruş olarak duyurmuştu.
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