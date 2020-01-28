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Bu haber 28 Ocak 2020 23:00:02 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Operasyon! Narkotik Köpeği Tezek Yığınları Arasında Buldu

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bir ihbarı değerlendiren polis, narkotik köpeği yardımıyla bir ikametin bahçesinde bulunan tezek yığınları arasında 2 bin 40 adet uyuşturucu içerikli hap ele geçirdi.

​Şanlıurfa’da Operasyon! Narkotik Köpeği Tezek Yığınları Arasında Buldu

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadele için çalışma başlattı. Bu kapsamda ‘uyuşturucu madde imal ve ticareti’ suçundan tutuklu bulunan F.B. isimli şahsın, satmak amaçlı bulundurduğu uyuşturucu maddeleri, Viranşehir ilçesi mülki sınırları içerisinde bulunan adresinde sakladığı yönünde alınan ihbar üzerine, şahsın ikametinde arama yapıldı. Arama kararına istinaden, şüpheli şahsa ait ev ve eklentilerinde yapılan arama sonucunda, bahçe içerisinde bulunan tezek yığınları arasında, narkotik arama köpeğinin tepki vermesi üzerine, tezek yığının içerisine gizlenmiş vaziyette 2 bin 40 adet uyuşturucu içerikli extacy hap ele geçirildi.











Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Editör: Ahmet Şen 
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Ö-HABER
​Şanlıurfa’da Operasyon! Narkotik Köpeği Tezek Yığınları Arasında Buldu
​Şanlıurfa’da Operasyon! Narkotik Köpeği Tezek Yığınları Arasında Buldu
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