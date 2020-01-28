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Bu haber 28 Ocak 2020 17:30:26 Tarihinde eklenmiştir.

​Tartıştığı adamın kafasına silahla vurdu

Alkollü bir eğlence merkezinde çıkan kavgada bir kişi kafasına tabanca kavgası ile vurularak darp edildi. Kavga esnasında tabancanın da ateş alması kısa süreli paniğe neden olurken, 3 kişi gözaltına alındı.

​Tartıştığı adamın kafasına silahla vurdu

Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Pamukkale Bulvarı üzerindeki alkollü bir eğlence mekanında meydana geldi. İddialara göre, içeride eğlenen iki grup arasında tartışma yaşandı. Tartışma ardından mekanın dışına taştı. Grup üyelerinden biri belindeki tabancayı çıkarak B.M., isimli şahsın kafasına silahının kabzası ile vurdu. Bu sırada tabanca ateş alınca büyük panik yaşandı. Kavgayı araya giren eğlence mekanı çalışanları ile diğer müşteriler ayırdı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler bölgede detaylı bir inceleme yaparken, yaralı şahıs ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı.


Kavgaya karışan ve isimleri henüz tespit edilemeyen 3 kişi polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





Editör: Ahmet Şen 
 
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Asayiş
​Tartıştığı adamın kafasına silahla vurdu
​Tartıştığı adamın kafasına silahla vurdu
Alkollü bir eğlence merkezinde çıkan kavgada bir kişi kafasına tabanca kavgası ile vurularak darp edildi. Kavga esnasında tabancanın da ateş alması kısa süreli paniğe neden olurken, 3 kişi gözaltına alındı.
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