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Bu haber 28 Ocak 2020 12:11:52 Tarihinde eklenmiştir.

​Harran’da Kültür Evleri Yenilendi

Harran Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde yaptırılan Kültür Evlerinde tadilat ve yenileme çalışmaları başladı.

​Harran’da Kültür Evleri Yenilendi

Gazlıkuyu, Doruç, Saide, Selalmaz, Gökçe, Bükdere, Demirli, Kesmekaya, Yukarı yakınyol, Bozceylan, Kuruyer, Tantana, Ceylangözü, Karatepe, Balkat, İmambakır Küme evler, Yayvandoruk mahallelerinde bulunan Çok Amaçlı Kültür Evlerinde yapılan çalışmalarla eksiklikler tespit edilip gerekli çalışmalar başlatıldı. 


Parke taşı, boya, çimento halı, klima gibi eksiklikler giderilerek kültür evlerinde yenileme ve tadilat çalışmaları yapıldı. Temel belediyecilik çalışmalarının yanı sıra sosyal alanda da çalışmalarını sürdüren Harran Belediyesi kırsal mahallelerde adeta hizmet çıkarması yapıyor.






 

Özyavuz: Kısa Sürede Gerekli Çalışmaları Başlatacağız

Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz yaptığı açıklamada; “Kent merkezinde ve kırsal mahallelerimizde göreve geldiğimiz günden bu yana hizmetlerimizi sürdürmekteyiz. Belediyemizin katkılarıyla, her türlü ihtiyaca cevap veren çok amaçlı kültür evleri inşa ediyoruz. Bu çok amaçlı kültür evlerimiz, nişan ve düğün törenlerinde kullanıldığı gibi vatandaşlarımızın acılı günlerinde taziye evi olarak da kullanılmaktadır. Mahallelerimizde mevcut Kültür Evlerinde eksikleri tespit edip tadilat ve yenileme çalışmalarını başlattık. Kültür Evi bulunmayan mahallelerimizi de tespit ederek en kısa sürede burada gerekli çalışmaları başlatacağız.” dedi. 









Editör: Ahmet Şen 
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