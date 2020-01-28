​Şanlıurfa’da Trafik Yoğun Diye Kavşak Yapılan Yere Bu Olur Mu?

Çevik Kuvvet Kavşağı İçin Enerji Harcansın

Şanlıurfa’da Yeni Belediye Binası İçin Hazırlıklar Yapılmış

Şanlıurfa Halkı Buna Razı Değil

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi mevcut birçok alternatif varken ülkemizin bulunduğu bu ekonomik kriz içerisinde yeni bir hizmet binası yapmak için Urfalıların parasını ziyan edecek. Yeni hizmet binasının yapılacağı alanda ağaçların da katledileceği yayınlanan görselde aşikarken, duyuruyu Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, soysal medya hesabından şöyle duyurdu; "Büyükşehir Belediyesi yeni hizmet binası için Çevik Kuvvet karşısında proje çalışmalarını başlattık."Urfa Belediyesi yıllardır süren ve yılan hikayesine dönen Çevik Kuvvet Kavşağını bitirmek için çabalamak yerine enerjisini kendi keyfiyeti için hizmet binası yaparak harcayacak. Urfalılar asıl ihtiyacı Çevik Kuvvet Kavşağının bitmesidir. Eğer Urfa Belediyesi Urfalıları düşünüyorsa şu an için yapacağı tek şey Çevik Kuvvet Kavşağı’nı bitirmektir.Şanlıurfa Büyükşehir Belediye yeni hizmet binasının yapımı için müteahhit ile anlaşmış ve ihalesi yapmış, projenin yapımına başlandığı duyurulmuştur. Çevik Kuvvet Kavşağının yıllardır neden tamamlanmadığı konusunda maddi sıkıntılar içerisinde oldukları cevabını veren Büyükşehir Belediyesi, bu maddi imkânsızlıklar içerisinde neden yeni bir hizmet binası yapımına başlar? Yeni hizmet binası için Şanlıurfa’da yer mi yok? Yeni hizmet binası için neden üniversitenin Yenişehir kampüsü ya da Urfa stadyumunun yerine yapılan ucube Novadapark karşısındaki TOKİ'nin yaptığı yerler kullanılmıyor?Öte yandan Şanlıurfa Belediyesi’nin yeni hizmet binası için seçtiği alanın ağaçlık alan olması da dikkatlerden kaçmadı. Hal böyle iken hem ağaçları katledilecek hem de yeni bina için tonla para dökülecek. Şanlıurfa halkı buna razı değil.Editör: Ahmet Şen