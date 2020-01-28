​Canpolat, Yardım Çağrısına Sessiz Kalmadı

Canpolat, Yardım Çağrısına Dönüş Yaptı

Bir vatandaşın “Başkanım Elazığ ve Malatya daki kardeşlerimize battaniye vb insani yardım malzemeleri götüreceğiz.” Dediği yardım çağrısına Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat sessiz kalmadı.Vatandaş sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda; “Sayın başkanım ALLAH izin verirse perşembe yada cuma günü #Elazığ ve #Malatya daki kardeşlerimize battaniye vb insani yardım malzemeleri götüreceğiz.Sizden bir araç talep ediyoruz. Bize dönüş sağlayabilir misiniz.” İfadelerine yer verdi.Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat vatandaşın bu talebine geri dönüş yaparak; “Değerli kardeşim sizin bu güzel adımınıza tabiki biz de yardımcı oluruz. Arkadaşlarım sizinle irtibata geçecek. Yolunuz açık olsun.” İfadelerine yer verdi.Editör: Ahmet Şen