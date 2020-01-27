​Öğretmenler Evi Yeni Müdürü Bayrağı Daha Yukarı Taşıyacak!

Yaptığı başarılı çalışmaları sonrasında Şanlıurfa Öğretmenler Evine müdür olarak atanan Kılıç burada yapacağı çalışmalar ile 5 yıldızlı oteli aratmayan Öğretmenler Evini daha da iyi konumlara getireceği konusunda eğitim camiası ve vatandaşlar oldukça umutlu.Eğitimcilerin yanı sıra kamu görevlileri ve vatandaşlara da hizmet sunan Öğretmen evi ile ilgili görüşlerini aldığımız vatandaşlar şunları söylediler. “ Yeni atanan müdürümüz Mehmet Kılıç’ın geçmişine baktığımızda; çok çalışkan başarılı işlere imza atan bir idareci olduğunu bu başarılı çalışmalarını Öğretmenler evinde de sürdüreceğine kalpten inandıklarını belirten vatandaşlar ve Eğitim Camiası yeni müdür (Mehmet Kılıç) aldığı bayrağı aha ileri götüreceğine yürekten inanıyoruz.” Dediler.Öğretmenevinde otelinde; 72 oda bulunmakta. Bunlardan 8 oda suit, diğerleri ikili,üçlü ve dörtlü odalar olmak üzere 206 yatak kapasite ile 24 saat sıcak su, merkezi tv yayın, ayarlanabilir sıcak – soğuk klima sistemi, Lig Tv, Kablosuz internet hizmeti verilmekte ayrıca; yemekhane – restorant, çok amaçlı salon-düğün salonu, bay ve bayan kuaförü, mini kahvaltı, öğretmenler lokali, kafeterya, kantin, çay bahçesi, teras, sauna-jakuzi birimleri ile de yerli ve yabancı misafirlerine hizmet sunuyorOtel, restoran, oyun ve dinlenme salonları ile herkesin tercih ettiği bir sosyal tesis konumuna gelen Öğretmenevi Şanlıurfa’nın gözde mekanları arasında yeri alıyor.Bizde Öğretmenler evi Müdürlüğüne atanan Mehmet KILIÇ’a başarılar dileriz..Editör: Ahmet Şen