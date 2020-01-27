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Bu haber 27 Ocak 2020 21:00:19 Tarihinde eklenmiştir.

​Pes Dedirten Olay! Bu da Oldu!

Meydana gelen hırsızlık olayı pes dedirtti. İşletme sahibi polise başvurarak zararını açıkladı

​Pes Dedirten Olay! Bu da Oldu!

Edinilen bilgilere göre olay, Eskişehir’in Yenibağlar mahallesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. 

 

Hırsızlar Dürüm Çaldı

Bir işletmenin almış olduğu 17 adet dürüm siparişini teslim etmek üzere motosiklete koyan A.M. (27) kısa süreliğine motorunun başından ayrıldı. Geri döndüğünde dürümlerin çalındığını fark eden A.M. durumu polis ekiplerine bildirdi. Toplam zararının 153 lira olduğunu belirten A.M. suçluların yakalanması için gerekli çalışmaların başlatılmasını talep etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




Editör: Ahmet Şen 
 
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Asayiş
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