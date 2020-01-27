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Bu haber 27 Ocak 2020 19:00:07 Tarihinde eklenmiştir.

​Başkan Özyavuz Harran’ın Umudu Olmaya Devam Ediyor

Harran Belediyesi, Başkan Mahmut Özyavuz’un çözüm odaklı hizmet anlayışı ile vatandaşların umut kapısı olmayı sürdürüyor. Her gün belediye binasına gelen yüzlerce vatandaşların talepleri karşılanıyor, sorunları da çözüme kavuşturuluyor.

​Başkan Özyavuz Harran’ın Umudu Olmaya Devam Ediyor

Cazibe merkezi haline geldi

Genç Başkan Mahmut Özyavuz ile birlikte, 10 ayda her alanda kalkınan ve gelişen Harran ilçesi, kentin en gözde ilçesi haline geldi.





 

Kangrenleşmiş sorunlar çözüme kavuşuyor

Vatandaşların hiçbir engelle karşılaşmadan Başkan Özyavuz ile birebir temas kurabildiği ve sorunlarını aktarabildiği Harran’da, kangrenleşmiş sorunlar da bir bir çözüme kavuşuyor.





 

‘’Belediyeler halkın hizmetkarıdır’’

Başkan Mahmut Özyavuz, konuyla ilgili yaptığı açıklama da ‘’Belediyeler halkın hizmetkarıdır. Hizmet kapısıdır. Umut kapısıdır. Halkımıza her daim kapımız açıktır. Hizmet için buradayız. Halkımız için bu makamdayız.  Tüm vatandaşlarımıza eşit hizmet anlayışı ile görevimizi sürdürüyoruz’’ dedi.







 

‘’Genç başkan halkın ümididir’’

Harranlı vatandaşlar ise ‘’Belediyemizden memnunuz. Genç başkan halkın ümididir. Harran Belediyesi halkın umut kapısıdır’’ dedi. 





Editör: Ahmet Şen 


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