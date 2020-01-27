​Başkan Özyavuz Harran’ın Umudu Olmaya Devam Ediyor

Cazibe merkezi haline geldi

Kangrenleşmiş sorunlar çözüme kavuşuyor

‘’Belediyeler halkın hizmetkarıdır’’

‘’Genç başkan halkın ümididir’’

Genç Başkan Mahmut Özyavuz ile birlikte, 10 ayda her alanda kalkınan ve gelişen Harran ilçesi, kentin en gözde ilçesi haline geldi.Vatandaşların hiçbir engelle karşılaşmadan Başkan Özyavuz ile birebir temas kurabildiği ve sorunlarını aktarabildiği Harran’da, kangrenleşmiş sorunlar da bir bir çözüme kavuşuyor.Başkan Mahmut Özyavuz, konuyla ilgili yaptığı açıklama da ‘’Belediyeler halkın hizmetkarıdır. Hizmet kapısıdır. Umut kapısıdır. Halkımıza her daim kapımız açıktır. Hizmet için buradayız. Halkımız için bu makamdayız. Tüm vatandaşlarımıza eşit hizmet anlayışı ile görevimizi sürdürüyoruz’’ dedi.Harranlı vatandaşlar ise ‘’Belediyemizden memnunuz. Genç başkan halkın ümididir. Harran Belediyesi halkın umut kapısıdır’’ dedi.Editör: Ahmet Şen