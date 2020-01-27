Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 27 Ocak 2020 14:15:04 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa’da Yeşil Alanlar için yıkım çalışmaları başladı

Şanlıurfa’da yeşil alanlar için yıkım çalışmaları başladı

Şanlıurfa’da Yeşil Alanlar için yıkım çalışmaları başladı

Daha yeşil bir Şanlıurfa için yeni parklar, mesire alanları için Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesinde 3 yapının kamulaştırmasını tamamlayarak yıkım çalışmalarının başladı.


Bölgenin nefes alabileceği bir alan oluşturmak için talimat veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül 3 hanenin kamulaştırması için yıkım start verdi.
Çalışmaları yerinde denetleyen Beyazgül’e Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı eşlik etti.


Mahalle sakinleri ile görüşerek çalışmaları değerlendiren Beyazgül, “Mahallemize çok güzel bir yeşil alan kazandıracağız. Halkımızın mutluluğu bizim mutluluğumuzdur” dedi.
Açıklamasında Başkan Beyazgül, “Teknik bir gezimiz esnasında Süleymaniye mahallemizin yeşil alanın çok az olduğunu gördük. Bu nedenle belirli alanları kamulaştırarak güzel bir yeşil alan ortaya çıkartalım dedik. Burada yol boyunca bulunan 3 evi kamulaştırarak güzel bir peyzaj ile yeşil alan yapacağız Haliliye Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat ile birlikte.


Buraya güzel ağaçlar dikerek yemyeşil bir alan haline getireceğiz, çocuklarımız için oyun parkları, yaşlılarımız için oturma alanları yapacağız. İnşallah Süleymaniye Mahallemize çok güzel bir yeşil alan kazandıracağız. Halkımızın mutluluğu bizim mutluluğumuzdur" dedi.


Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat da,“Şu anda Süleymaniye Mahallemizde teknik incelemelerde bulunuyoruz. Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatları ile yeşil alan yapımı için burada bulunan eski yerleşim yerlerini kamulaştırarak yıkım çalışmalarını başlattık. Daha yeşil bir Haliliye için Büyükşehir Belediyemiz ile elimizden gelen tüm çabayı sergiliyoruz.


Büyükşehir Belediyesi ile Haliliye Belediyesi el ele Şanlıurfa’nın refahı için yan yana çalışmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.
Süleymaniye Mahalle Muhtarı Salih Dağ ise, “Büyükşehir Belediye Başkanımız ile Haliliye Belediye Başkanımız bu gün buraya gelerek park yapımı için kamulaştırılan alanda yıkım çalışmalarının startını verdiler. Kendilerine teşekkür ediyorum, her şey Süleymaniye için” diye konuştu.


Yıkım çalışmaları başladı
Başlatılan yeşil alan çalışmaları ile ilgili olarak Haliliye Belediyesi tarafından Atatürk Mahallesindeki yıkım çalışmalarının startını, Beyazgül ve Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat verdi.
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Şanlıurfa’da Yeşil Alanlar için yıkım çalışmaları başladı
Şanlıurfa’da Yeşil Alanlar için yıkım çalışmaları başladı
Şanlıurfa’da yeşil alanlar için yıkım çalışmaları başladı
Şanlıurfalı Gençler Dart Turnuvasında Buluştu
Şanlıurfalı Gençler Dart Turnuvasında Buluştu
Şanlıurfalı gençler dart turnuvasında buluştu
Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon: 60 Tutuklama
Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon: 60 Tutuklama
Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 60 tutuklama Bir ayda 60 tutuklama
​Acun’dan Elazığ için Rekor Bağış! Bakanlar ve Ünlü İsimlerden Şaşırtan Rakamlar
​Acun’dan Elazığ için Rekor Bağış! Bakanlar ve Ünlü İsimlerden Şaşırtan Rakamlar
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın, Elazığ depremi nedeniyle zarar gören vatandaşlar için başlattığı yardım kampanyasında 51 milyon TL bağış toplandı. En çok bağışı yapan isim ise 2 milyon TL ile Cemil Kazancı oldu.
​Bakan Kurum: TOKİ bin 400 konutun yapılması için proje çalışmalarına başladı
​Bakan Kurum: TOKİ bin 400 konutun yapılması için proje çalışmalarına başladı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremde yaralanan ve yakınlarını kaybeden vatandaşlara acil durum ödeneği ile yardımda bulunulduğunu belirterek, TOKİ'nin bin 400 konutun yapılması için proje çalışmalarına başladığını açıkladı.
​Büyük acı, iki kardeş tek tabutta
​Büyük acı, iki kardeş tek tabutta
Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazında kalarak hayatını kaybeden 5 kişilik aile son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenazeleri aynı tabutta camiye getirilen iki kardeşin babaları güçlükle ayakta durdu.
Şanlıurfa Heyeti AFET Bölgesinde Temaslarını Sürdürüyor
Şanlıurfa Heyeti AFET Bölgesinde Temaslarını Sürdürüyor
Şanlıurfa heyeti AFET bölgesinde temaslarını sürdürüyor
Şanlıurfa Heyeti Deprem Bölgesinde
Şanlıurfa Heyeti Deprem Bölgesinde
Şanlıurfa il, ilçe belediye başkanları ve milletvekilleri, Elazığ’da depremzedelerle bir araya geldi.
​Depremden Korktu 2'nci Kattan Atladı
​Depremden Korktu 2'nci Kattan Atladı
Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde paniğe kapılarak 2. kattan atlayan 35 yaşındaki Reşit Arslan'ın bacakları ve beli kırıldı.
​1,5 milyon konut acil dönüşecek
​1,5 milyon konut acil dönüşecek
Elâzığ ve Malatya’da yıkıma yol açan deprem kentsel dönüşümün önemini tekrar gündeme getirdi. Çok riskli olan 1,5 milyon bina tespit edildi. İlk etapta hızlıca bunlar yenilenecek.
İki Aile Arasındaki Kan Davası Barışla Sonuçlandı
İki Aile Arasındaki Kan Davası Barışla Sonuçlandı
Kan davalı iki aile arasında yaşanan kavga barışla sonuçlandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Kira Yardımı Yapılacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Kira Yardımı Yapılacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'daki depremin ardından enkaz altında kalan 45 vatandaşın kurtarıldığını bildirdi.
​Urfa Milletvekili Müjdeyi Verdi: Bu Yılın Sonunda Urfalının Elektrik Sorunu Kalmayacak
​Urfa Milletvekili Müjdeyi Verdi: Bu Yılın Sonunda Urfalının Elektrik Sorunu Kalmayacak
​Şanlıurfa'da Askeri Araç Devrildi: 4 Yaralı
​Şanlıurfa'da Askeri Araç Devrildi: 4 Yaralı
​Başkan Soylu, çalışmaları yerinde inceledi
​Başkan Soylu, çalışmaları yerinde inceledi
Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon: 60 Tutuklama
Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon: 60 Tutuklama
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿