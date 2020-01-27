​Urfa Milletvekili Müjdeyi Verdi: Bu Yılın Sonunda Urfalının Elektrik Sorunu Kalmayacak

Alyapı Çalışmaları Biterse Şanlıurfa'nın Elektrik Sorunu da Biter

Şanlıurfa’nın bitmeyen sorunlarından biri olan elektrik sorununa çözülecek gibi görünüyor. Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeliğine seçildikten sonra elini taşın altına koyarak Şanlıurfa’nın kanayan yarası olan elektrik sorunu için gerekli görüşmeleri yaptı. Açanal, DEDAŞ ile görüşerek 2020 yılının sonunda Şanlıurfa’nın elektrik sorununun kalmayacağını açıkladı.Açanal, TEİAŞ’ın al yapı çalışmalarının bitmesini beklediklerini ifade ederek;“DEDAŞ ile ilgili son görüşmelerimize göre 2020 yılı sonunda Şanlıurfa’nın elektrikle ilgili bir sorunu kalmayacak deniyor. Alt yapı çalışmalarını TEİAŞ yapıyor. Bu çalışmalar tamamlandığı zaman DEDAŞ zaten yatırımla değil dağıtımla ilgileniyor.” açıklamasında bulundu.Editör: Ahmet Şen