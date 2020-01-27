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Bu haber 27 Ocak 2020 15:00:38 Tarihinde eklenmiştir.

​Urfa Milletvekili Müjdeyi Verdi: Bu Yılın Sonunda Urfalının Elektrik Sorunu Kalmayacak

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi, Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Gülender Açanal, yaptığı açıklamada; “Şanlıurfa’nın elektrik sorunu 2020 yılında sona erecek.” dedi.

​Urfa Milletvekili Müjdeyi Verdi: Bu Yılın Sonunda Urfalının Elektrik Sorunu Kalmayacak

Şanlıurfa’nın bitmeyen sorunlarından biri olan elektrik sorununa çözülecek gibi görünüyor. Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeliğine seçildikten sonra elini taşın altına koyarak Şanlıurfa’nın kanayan yarası olan elektrik sorunu için gerekli görüşmeleri yaptı. Açanal, DEDAŞ ile görüşerek 2020 yılının sonunda Şanlıurfa’nın elektrik sorununun kalmayacağını açıkladı.


 

Alyapı Çalışmaları Biterse Şanlıurfa'nın Elektrik Sorunu da Biter

Açanal, TEİAŞ’ın al yapı çalışmalarının bitmesini beklediklerini ifade ederek;

“DEDAŞ ile ilgili son görüşmelerimize göre 2020 yılı sonunda Şanlıurfa’nın elektrikle ilgili bir sorunu kalmayacak deniyor. Alt yapı çalışmalarını TEİAŞ yapıyor. Bu çalışmalar tamamlandığı zaman DEDAŞ zaten yatırımla değil dağıtımla ilgileniyor.” açıklamasında bulundu.





Editör: Ahmet Şen
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