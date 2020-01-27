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Bu haber 27 Ocak 2020 13:11:33 Tarihinde eklenmiştir.

​Başkan Soylu, çalışmaları yerinde inceledi

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, günün ilk ışıkları ile birlikte daha temiz bir Ceylanpınar için çalışmalarını sürdüren temizlik personelini ziyaret etti.

​Başkan Soylu, çalışmaları yerinde inceledi

Her fırsatta belediye personeli ile bir araya gelen Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, gün ağarmadan daha temiz bir Ceylanpınar sloganı ile Temizlik çalışmalarına başlayan personeli sahada ziyaret etti.

Çalışmalarla ilgili Temizlik İşleri Sorumlusu Metin Damar ve Turgut Çoban'dan bilgi alan Başkan Soylu, personel ile de bir süre sohbet etti. Bazı parklarda da incelemelerde bulunan Başkan Soylu, daha yaşanır bir Ceylanpınar için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.



 

Soylu: Bu Kentte Yaşayan her Birey Hizmetin En Kalitelisini Hak Ediyoru

Başkan Soylu, “Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana şehrimizin temizliği üzerinde hassasiyetle durduk ve durmaya da devam edeceğiz. Bu anlamda büyük gayret sarf eden temizlik personelimizi sahada ziyaret ederek kolaylıklar diledik. Şehrimizi daha güzel ve yaşanabilir bir kent haline getirebilmek için el birliğiyle çalışıyoruz. Bunun baş mimarlarından olan ve gece gündüz demeden çalışan mesai arkadaşlarımızdan, işlerinin sorumluluğunu yerine getirmelerini istedik. Çünkü bu kentte yaşayan her bir birey, hizmetin en kalitelisini hak ediyor.” diye konuştu.



Editör: Ahmet Şen 
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​Başkan Soylu, çalışmaları yerinde inceledi
​Başkan Soylu, çalışmaları yerinde inceledi
Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, günün ilk ışıkları ile birlikte daha temiz bir Ceylanpınar için çalışmalarını sürdüren temizlik personelini ziyaret etti.
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