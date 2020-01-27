Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 27 Ocak 2020 12:00:43 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfalı Gençler Dart Turnuvasında Buluştu

Şanlıurfalı gençler dart turnuvasında buluştu

Şanlıurfalı Gençler Dart Turnuvasında Buluştu

Türkiye’nin en genç illeri arasında yer alan Şanlıurfa’da gençlere yönelik "Haydi Gençler Büyükşehir'deyiz" tatili hediyesi olarak Dart Turnuvası düzenledi.


Turnuva Tek kategoride 120 sporcunun ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sait Kaya’nın katılımıyla gerçekleşti.


Turnuvanın başlama startını yapan Kaya, "Bu güzel organizasyon için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemize ve AK Parti Şanlıurfa İl Gençlik Kollarına teşekkür ediyorum.


Programımız dart turnuvasıyla başladı, araksından masa tenisi turnuvası ve Kur'an-ı Kerim güzel okuma yarışması yapılacak.


Sömestr tatilinde gençlerimiz için, çocuklarımız için çok güzel bir etkinlik olma kanaatindeyiz ve bu amaçla bu turnuvayı düzenliyoruz.


Bütün gençlerimizi ve bütün çocuklarımızı Büyükşehir Belediyemizin tesislerinde bu olanaklarından faydalanmasını bekliyoruz. Bu vesile ile turnuvada derece alan sporcuları tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.


Dart turnuvasında Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sait Kaya’ya AK Parti Şanlıurfa İl Gençlik Kolları Başkanı Salih Saraç da eşlik etti.


Turnuvada Mahmut Demir birincilik, Muhammed Bilal Basmacı ikincilik, İbrahim Halil Ok üçüncülük, Muhammet Ali Çakmak ise dördüncülük derecesi ile müsabakaları tamamlayan sporlar oldu” dedi.
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Şanlıurfalı Gençler Dart Turnuvasında Buluştu
Şanlıurfalı Gençler Dart Turnuvasında Buluştu
Şanlıurfalı gençler dart turnuvasında buluştu
Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon: 60 Tutuklama
Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon: 60 Tutuklama
Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 60 tutuklama Bir ayda 60 tutuklama
​Acun’dan Elazığ için Rekor Bağış! Bakanlar ve Ünlü İsimlerden Şaşırtan Rakamlar
​Acun’dan Elazığ için Rekor Bağış! Bakanlar ve Ünlü İsimlerden Şaşırtan Rakamlar
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın, Elazığ depremi nedeniyle zarar gören vatandaşlar için başlattığı yardım kampanyasında 51 milyon TL bağış toplandı. En çok bağışı yapan isim ise 2 milyon TL ile Cemil Kazancı oldu.
​Bakan Kurum: TOKİ bin 400 konutun yapılması için proje çalışmalarına başladı
​Bakan Kurum: TOKİ bin 400 konutun yapılması için proje çalışmalarına başladı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremde yaralanan ve yakınlarını kaybeden vatandaşlara acil durum ödeneği ile yardımda bulunulduğunu belirterek, TOKİ'nin bin 400 konutun yapılması için proje çalışmalarına başladığını açıkladı.
​Büyük acı, iki kardeş tek tabutta
​Büyük acı, iki kardeş tek tabutta
Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazında kalarak hayatını kaybeden 5 kişilik aile son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenazeleri aynı tabutta camiye getirilen iki kardeşin babaları güçlükle ayakta durdu.
Şanlıurfa Heyeti AFET Bölgesinde Temaslarını Sürdürüyor
Şanlıurfa Heyeti AFET Bölgesinde Temaslarını Sürdürüyor
Şanlıurfa heyeti AFET bölgesinde temaslarını sürdürüyor
Şanlıurfa Heyeti Deprem Bölgesinde
Şanlıurfa Heyeti Deprem Bölgesinde
Şanlıurfa il, ilçe belediye başkanları ve milletvekilleri, Elazığ’da depremzedelerle bir araya geldi.
​Depremden Korktu 2'nci Kattan Atladı
​Depremden Korktu 2'nci Kattan Atladı
Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde paniğe kapılarak 2. kattan atlayan 35 yaşındaki Reşit Arslan'ın bacakları ve beli kırıldı.
​1,5 milyon konut acil dönüşecek
​1,5 milyon konut acil dönüşecek
Elâzığ ve Malatya’da yıkıma yol açan deprem kentsel dönüşümün önemini tekrar gündeme getirdi. Çok riskli olan 1,5 milyon bina tespit edildi. İlk etapta hızlıca bunlar yenilenecek.
İki Aile Arasındaki Kan Davası Barışla Sonuçlandı
İki Aile Arasındaki Kan Davası Barışla Sonuçlandı
Kan davalı iki aile arasında yaşanan kavga barışla sonuçlandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Kira Yardımı Yapılacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Kira Yardımı Yapılacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'daki depremin ardından enkaz altında kalan 45 vatandaşın kurtarıldığını bildirdi.
​AFAD'dan Açıklama! 640 Artçı Sarsıntı Oldu! Artçılar Devam Edebilir
​AFAD'dan Açıklama! 640 Artçı Sarsıntı Oldu! Artçılar Devam Edebilir
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ merkezli meydana gelen depremde bin 607 kişinin yaralandığını ve depremin ardından toplam 640 artçı sarsıntının olduğunu bildirdi.
​Şanlıurfa’da Tam Tamına 60 Kişi Tutuklandı
​Şanlıurfa’da Tam Tamına 60 Kişi Tutuklandı
Oğlu Tarafında İş Yerinde Ölü Bulundu
Oğlu Tarafında İş Yerinde Ölü Bulundu
​Acun’dan Elazığ için Rekor Bağış! Bakanlar ve Ünlü İsimlerden Şaşırtan Rakamlar
​Acun’dan Elazığ için Rekor Bağış! Bakanlar ve Ünlü İsimlerden Şaşırtan Rakamlar
​Başkan Özyavuz; Haftasonu Mesaisini Kırsalda Geçirdi
​Başkan Özyavuz; Haftasonu Mesaisini Kırsalda Geçirdi
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:02
Güneş
07:25
Öğle
12:42
İkindi
15:26
Akşam
17:50
Yatsı
19:08
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿