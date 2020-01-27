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Bu haber 27 Ocak 2020 10:42:01 Tarihinde eklenmiştir.

Oğlu Tarafında İş Yerinde Ölü Bulundu

Bir esnaf, oğlu tarafından iş yerinde ölü olarak bulundu.

Oğlu Tarafında İş Yerinde Ölü Bulundu

Olay, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Musa O.'ya (67) telefonla ulaşamayan oğlu M.O., Özsan Sanayi Sitesi'nde bulunan iş yerine gitti.İş yerinde babası Musa O.yu yerde hareketsiz bir şekilde bulunan M.O. durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.


İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Musa O.'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Musa O.'nun cenazesi polis ekiplerinin iş yerinde yaptığı detaylı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



Editör: Ahmet Şen 

 
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Asayiş
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