​Acun’dan Elazığ için Rekor Bağış! Bakanlar ve Ünlü İsimlerden Şaşırtan Rakamlar

Acun’un Programın 51 Milyon TL Bağış Toplandı

Ünlü isimlerden Kimler Elazığ’a Bağışta Bulundu?

Türkiye, TV8 kanalında 6.8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ için tek yürek oldu. Acun Ilıcalı, Elazığ depremi nedeniyle zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı. Çok sayıda ünlü ve zengin ismin yanı sıra birçok vatandaş da kampanyaya destekte bulundu.Acun Ilıcalı'nın başlattığı yardım kampanyasında 51 milyonun TL bağış toplandı.-Beşiktaş Kaptanı Burak Yılmaz; "Futbolcu kardeşlerimiz olarak biz 300 bin TL yardımda bulunuyoruz" dedi.-Yardım yayınına bağlanan iş adamı Hüseyin Özdilek, 1 milyon TL bağışta bulundu.-Acun Ilıcalı'ya SMS mesajı atan Cemil Kazancı ise 2 milyon TL bağışladığını açıkladı. Böylece, programın rekor bağışı Cemil Kazancı'dan gelmiş oldu.-Filistin asıllı Ahmet Elser ise 500 bin TL bağışta bulundu.-İnegöl Mobilya, depremde evi yıkılan ve zarar gören tüm ailelerin mobilya ihtiyaçlarını karşılayacaklarını açıkladı.-İş adamı Fettah Tamince Acun'un başlatığı kampanyaya 250 bin TL bağışta bulundu.-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'daki depremzedeler için 20 bin TL bağışta bulundu. Canlı yayına bağlanan Soylu, "Kampanyadan sadece ben değil, sayın Cumhurbaşkanımız da memnun. Sizlere selamları var" dedi.-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere bir maaşını (26 bin TL) bağışladı.-Cihan Kamer, Atasay Kuyumculuk ve Huqqa adına toplamda 1 milyon TL bağışladı.-Filistin asıllı Ahmet Elser ise 500 bin TL bağışta bulundu.-İnegöl Mobilya, depremde evi yıkılan ve zarar gören tüm ailelerin mobilya ihtiyaçlarını karşılayacaklarını açıkladı.Editör: Ahmet Şen