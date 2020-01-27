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Bu haber 27 Ocak 2020 08:39:08 Tarihinde eklenmiştir.

​Başkan Özyavuz; Haftasonu Mesaisini Kırsalda Geçirdi

Hafta içindeki mesaisinin büyük bir çoğunluğunu vatandaşlarla geçiren Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, hafta sonu mesaisini de evinde değil, kırsaldaki vatandaşlarla bir araya gelerek geçirdi.

​Başkan Özyavuz; Haftasonu Mesaisini Kırsalda Geçirdi

Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz cumartesi günü MHP MYK Üyesi Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, MHP Şanlıurfa İl Başkanı Mahmut Güneş, Harran belediyesi meclis üyeleri ve beraberindeki kalabalık heyetle Elazığ’da yaşanılan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundular. 




Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek, talepleri ilk ağızdan dinleyen Başkan Mahmut Özyavuz, hafta içi merkez mahallelerde yürüttüğü gezilerini, hafta sonu kırsalda devam ettirdi. 



Elâzığ dönüşü sonrasında ilk olarak Eski Harran mahallesine bağlı Aşık mezrasında vefat eden Casım Işıkdağ’ın cenaze törenine katılan Başkan Özyavuz daha sonra Koyunluca ve Gazlıkuyu mahallelerinde tadilatları devam eden kültür evlerinde incelemelerde bulundu. Gün boyunca gezilerini sürdüren Başkan Özyavuz; Başak mahallesinde Demirdal ailesine, Karataş mahallesinde korkunç ailesine baş sağlığı ziyaretinde bulundu. Tahılalan mahallesinde Temelci ailesine, Kuruyer mahallesinde de Hatipoğlu ailesine hayırlı olsun dileklerinde bulundu. 







Hafta sonu mesaisini Tahılalan muhtarı İsa Akkurt’u evinde ziyaret ederek noktalayan Başkan Özyavuz yaptığı açıklamada şunları söyledi. Öncelikle Elâzığ, Malatya ve çevre illeri etkileyen depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim milletimizi her türlü zelzeleden korusun. 


Bunun yanında biz Harranlı vatandaşlarımızla bir araya gelmeye, dertlerini, sıkıntılarını birinci ağızdan dinlemeye gayret gösteriyoruz. Her daim vatandaşlarımızla iç içe olup yediden yetmişe herkesi dinlemeye gayret gösteriyoruz.” Dedi.







Editör: Ahmet Şen 
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​Başkan Özyavuz; Haftasonu Mesaisini Kırsalda Geçirdi
​Başkan Özyavuz; Haftasonu Mesaisini Kırsalda Geçirdi
Hafta içindeki mesaisinin büyük bir çoğunluğunu vatandaşlarla geçiren Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, hafta sonu mesaisini de evinde değil, kırsaldaki vatandaşlarla bir araya gelerek geçirdi.
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