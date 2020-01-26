Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 26 Ocak 2020 20:49:48 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa Heyeti AFET Bölgesinde Temaslarını Sürdürüyor

Şanlıurfa heyeti AFET bölgesinde temaslarını sürdürüyor

Şanlıurfa Heyeti AFET Bölgesinde Temaslarını Sürdürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve beraberindeki heyet Elazığ’da deprem bölgesinde temaslarını sürdürüyor.
Yaşanan deprem nedeniyle Elazığ’a giden Beyazgül, burada incelemelerin ardından Maden İlçesinde vefat eden vatandaşların taziyelerine katılarak yakınlarına baş sağlığı diledi.


Taziye ziyaretine Beyazgül’ün yanı sıra, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ve Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy katıldı.


Beyazgül taziye ziyaretinde, “Allah bir daha böyle felaketleri göstermesin. Ama bir şey daha güzel ki Sayın Diyarbakır Valimiz 3 gündür buradalar, Milletvekillerimiz, İlçe Belediye

Başkanlarımız buradalar toplumda güzel bir dayanışma, birlik ve dayanışma var. Bize de düşen bir şey varsa bizler Valimizin emrindeyiz ne derlerse biz bir saat sonra burada oluruz” dedi.
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
​Bakan Kurum: TOKİ bin 400 konutun yapılması için proje çalışmalarına başladı
​Bakan Kurum: TOKİ bin 400 konutun yapılması için proje çalışmalarına başladı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremde yaralanan ve yakınlarını kaybeden vatandaşlara acil durum ödeneği ile yardımda bulunulduğunu belirterek, TOKİ'nin bin 400 konutun yapılması için proje çalışmalarına başladığını açıkladı.
​Büyük acı, iki kardeş tek tabutta
​Büyük acı, iki kardeş tek tabutta
Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazında kalarak hayatını kaybeden 5 kişilik aile son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenazeleri aynı tabutta camiye getirilen iki kardeşin babaları güçlükle ayakta durdu.
Şanlıurfa Heyeti AFET Bölgesinde Temaslarını Sürdürüyor
Şanlıurfa Heyeti AFET Bölgesinde Temaslarını Sürdürüyor
Şanlıurfa heyeti AFET bölgesinde temaslarını sürdürüyor
Şanlıurfa Heyeti Deprem Bölgesinde
Şanlıurfa Heyeti Deprem Bölgesinde
Şanlıurfa il, ilçe belediye başkanları ve milletvekilleri, Elazığ’da depremzedelerle bir araya geldi.
​Depremden Korktu 2'nci Kattan Atladı
​Depremden Korktu 2'nci Kattan Atladı
Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde paniğe kapılarak 2. kattan atlayan 35 yaşındaki Reşit Arslan'ın bacakları ve beli kırıldı.
​1,5 milyon konut acil dönüşecek
​1,5 milyon konut acil dönüşecek
Elâzığ ve Malatya’da yıkıma yol açan deprem kentsel dönüşümün önemini tekrar gündeme getirdi. Çok riskli olan 1,5 milyon bina tespit edildi. İlk etapta hızlıca bunlar yenilenecek.
İki Aile Arasındaki Kan Davası Barışla Sonuçlandı
İki Aile Arasındaki Kan Davası Barışla Sonuçlandı
Kan davalı iki aile arasında yaşanan kavga barışla sonuçlandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Kira Yardımı Yapılacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Kira Yardımı Yapılacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'daki depremin ardından enkaz altında kalan 45 vatandaşın kurtarıldığını bildirdi.
​AFAD'dan Açıklama! 640 Artçı Sarsıntı Oldu! Artçılar Devam Edebilir
​AFAD'dan Açıklama! 640 Artçı Sarsıntı Oldu! Artçılar Devam Edebilir
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ merkezli meydana gelen depremde bin 607 kişinin yaralandığını ve depremin ardından toplam 640 artçı sarsıntının olduğunu bildirdi.
​Elazığ ve Malatya otobüs bilet fiyatlarını ücretsiz yaptılar
​Elazığ ve Malatya otobüs bilet fiyatlarını ücretsiz yaptılar
Metro Turizm ve Kamil Koç firmaları, Türkiye'nin her yerinden Malatya ve Elazığ seferlerinde, gidiş dönüş biletlerini ücretsiz yaptı. Firmalara sosyal medyadan övgüler yağdı.
​15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde dehşete düşüren olay!
​15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde dehşete düşüren olay!
Bir vatandaş 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde aracını durdurarak denize atladı. Denize atlayan şahsın duran aracına çarpan motosikletli şahıs ise ağır yaralandı.
ŞANLIURFA’LI JUDOCU ENGEL TANIMADI
ŞANLIURFA’LI JUDOCU ENGEL TANIMADI
Kilis’te yapılan İşitme Engelliler Türkiye Büyükler Judo Şampiyonası’nda Şanlıurfa Judo İhtisas Kulübü sporcusu Muhammed Ağaç 81 kiloda tüm rakiplerini yenerek Türkiye Şampiyonu oldu.
​Bakan Kurum: TOKİ bin 400 konutun yapılması için proje çalışmalarına başladı
​Bakan Kurum: TOKİ bin 400 konutun yapılması için proje çalışmalarına başladı
​Büyük acı, iki kardeş tek tabutta
​Büyük acı, iki kardeş tek tabutta
​Depremden Korktu 2'nci Kattan Atladı
​Depremden Korktu 2'nci Kattan Atladı
​1,5 milyon konut acil dönüşecek
​1,5 milyon konut acil dönüşecek
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:03
Güneş
07:26
Öğle
12:42
İkindi
15:25
Akşam
17:49
Yatsı
19:07
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿