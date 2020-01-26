Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 26 Ocak 2020 14:34:00 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfalı İtfaiye Eri, Yaşlı Kadını Kurtarma Çalışmalarında Gözyaşlarını Tutamadı

Elazığ'da UMKE görevlisinin telefonla konuşup kurtardığı Azize Çelik'in annesi olduğu öğrenilen Sakine Düşmez'in cansız bedeni enkazdan çıkartıldı. O anları anlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri gözyaşlarını tutamadı.

Şanlıurfalı İtfaiye Eri, Yaşlı Kadını Kurtarma Çalışmalarında Gözyaşlarını Tutamadı

Elazığ’ın Mustafa Paşa Mahallesi’nde çöken 5 katlı binada enkaz altında kalan son kişi olarak değerlendirilen Sakine Düşmez de depremden 39 saat sonra çıkartıldı. UMKE görevlisinin telefonla konuşup kurtardığı Azize Çelik'in annesi olduğu öğrenilen Sakine Düşmez, ekiplerin titiz çalışması sonucu enkazın altından çıkartıldı. Yapılan kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.


Yaşlı kadını göçüğün altından çıkartan ekipte yer alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, enkazın altında kalan kişiyi de çıkarttıklarını dile getirdi. Yaşanan depremi ve sonrasındaki kurtarma çalışmalarını anlatan itfaiye eri, gözyaşlarına hakim olamadı.


Sakine Düşmez’in de 5 katlı Aykent apartmanının enkazının altından çıkartılmasıyla birlikte Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki çöken iki binaya ait enkazları kaldırma çalışmalarına iş makineleriyle devam edileceği belirtildi. 





Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
Şanlıurfalı İtfaiye Eri, Yaşlı Kadını Kurtarma Çalışmalarında Gözyaşlarını Tutamadı
Şanlıurfalı İtfaiye Eri, Yaşlı Kadını Kurtarma Çalışmalarında Gözyaşlarını Tutamadı
Elazığ'da UMKE görevlisinin telefonla konuşup kurtardığı Azize Çelik'in annesi olduğu öğrenilen Sakine Düşmez'in cansız bedeni enkazdan çıkartıldı. O anları anlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri gözyaşlarını tutamadı.
Şanlıurfa'da Afet Durumlarında Toplanma Yerleri Neresidir?
Şanlıurfa'da Afet Durumlarında Toplanma Yerleri Neresidir?
​Şehir Plancıları Şanlıurfa İl Temsilciliği, Şanlıurfa’da afet durumlarında alınması gereken önlemlerin olduğunu ve toplanma yerlerinin nereleri olduğunu sordu.
Şanlıurfa ​An itibariyle Yine Sallandı
Şanlıurfa ​An itibariyle Yine Sallandı
Şanlıurfa’da 19:45 sıralarında deprem meydana geldi.
​Şanlıurfa’da Depreme Canlı Yayında Yakalandılar! Tıkla İzle
​Şanlıurfa’da Depreme Canlı Yayında Yakalandılar! Tıkla İzle
Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6.5 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa ve ilçelerinde de hissedildi. Depremle birlikte insanlar evlerinden çıkıp sokağa koşarken yerel bir televizyonda program yapanlar depreme canlı yayında yakalandı.
​Şanlıurfalılar Dikkat! İnternet Olmadan Yakınlarınıza İyi Olduğunu Tek Butonla Bildirebilirsiniz
​Şanlıurfalılar Dikkat! İnternet Olmadan Yakınlarınıza İyi Olduğunu Tek Butonla Bildirebilirsiniz
AKUT Güvendeyim uygulaması, deprem ya da benzer doğal afetler sonrasında yakınlarınıza güvende olduğunuzu bildirmenizi sağlıyor. Hem Android hem de iOS'ta var olan bu uygulama herhangi bir internet bağlantısına ihtiyaç duymadan yakınlarınıza iyi olduğunuzu bildirebilirsiniz.
Şanlıurfa Atatürk Barajı'nın Deprem Hasarı Tespit Edildi
Şanlıurfa Atatürk Barajı'nın Deprem Hasarı Tespit Edildi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 47 baraj ve gölette yaptırdığı inceleme sonucu hasar tespitini yayınladı. Şanlıurfa’da bulunan Atatürk Barajı depremden ne kadar etkilendi, haberimizin içeriğinde.
​Şanlıurfa’da İhbarların %92’si Gereksiz
​Şanlıurfa’da İhbarların %92’si Gereksiz
Ambulans, polis, jandarma ve itfaiye birimlerinin bir arada ve koordineli bir şekilde hizmet verdiği Şanlıurfa 112 Acil Çağrı Merkezine bir yıl içinde gelen 2 milyon 587 bin 287 çağrının, yüzde 91,9’unun gereksiz olduğu açıklandı.
​Şanlıurfa’dan Elazığ'a Destek! Ekipler Gönderildi
​Şanlıurfa’dan Elazığ'a Destek! Ekipler Gönderildi
Şanlıurfa Valiliği Elazığ’a çok sayıda Afad, umke, sağlık, kurtarma ve itfaiye ekibi sevk edildiğini duyurdu.
Şanlıurfa’da Hissedilen Depremde 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa’da Hissedilen Depremde 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa AFAD’tan edinilen bilgilere göre Şanlıurfa’yı da etkileyen depremde 1 ev çöktü. Çöken evin enkazı altında kalan 1 vatandaş hayatını kaybetti. Edinilen bilgilerde, deprem anında panik yaparak kaçmaya çalışan 69 yaşındaki Fatma Bostancı isimli vatandaş kayarak düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
​Şanlıurfa’da Korku Dolu Anlar! Bina Depremin Etkisi ile Yerle Bir Oldu
​Şanlıurfa’da Korku Dolu Anlar! Bina Depremin Etkisi ile Yerle Bir Oldu
Elazığ’da meydana gelen depremin Şanlıurfa’da hissedilmesi ile beraber vatandaşlar büyük panik yaşarken depremin bilançosu da yavaş yavaş ortaya çıkıyor.
​Şanlıurfa Sokaklara Döküldü! 6.8 Büyüklüğünde Deprem!
​Şanlıurfa Sokaklara Döküldü! 6.8 Büyüklüğünde Deprem!
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.55'te yerin 6.75 kilometre derinliğinde 6,8 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa’da da hissedildi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar sokaklara döküldü.
​Şanlıurfa’da Baz İstasyonu Hırsızları Yakalandı
​Şanlıurfa’da Baz İstasyonu Hırsızları Yakalandı
Şanlıurfa’nın Bozova, Suruç, Halfeti ve Birecik ilçelerindeki bazı baz istasyonlarını yerinden söküp çaldıkları belirlenen 2 kişi jandarma tarafından yakalandı.
İki Aile Arasındaki Kan Davası Barışla Sonuçlandı
İki Aile Arasındaki Kan Davası Barışla Sonuçlandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Kira Yardımı Yapılacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Kira Yardımı Yapılacak
​150 lira için arkadaşını öldürdü
​150 lira için arkadaşını öldürdü
​AFAD'dan Açıklama! 640 Artçı Sarsıntı Oldu! Artçılar Devam Edebilir
​AFAD'dan Açıklama! 640 Artçı Sarsıntı Oldu! Artçılar Devam Edebilir
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:03
Güneş
07:26
Öğle
12:42
İkindi
15:25
Akşam
17:49
Yatsı
19:07
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿