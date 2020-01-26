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Bu haber 26 Ocak 2020 14:28:28 Tarihinde eklenmiştir.

​OSBÜK’ten Yunus Emre Aksu’ya Yeni Görev

Türk sanayisinin lokomotifi organize sanayi bölgelerinin üst kuruluşu OSBÜK 17.olağan genel kurulun ardından yeni yönetim kadrolarını kuruyor.

​OSBÜK’ten Yunus Emre Aksu’ya Yeni Görev

OSB’ler arası uygulama birlikteliği ve işbirliğini sağlamak, OSB’lerin sorunlarının çözümüne yönelik girişimde bulunmak, Bakanlık ile OSB’ler arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla 2002 yılından bu yana OSBÜK Türkiye’nin kalkınmasına büyük destek sağlıyor.


OSBÜK, gittikçe büyüyen OSB’lere daha etkin destek sağlamak amacı ile kurduğu ‘Teknik Çalışma Komisyonu’na Türkiye’de 332 OSB Bölge Müdürü arasından 20 kişilik bir ekip kurdu. OSBÜK 332 OSB arasından seçtiği ekipte “İhracatı Geliştirme Komisyonu Koordinatörü” görevini Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge Müdürü Sayın Yunus Emre Aksu’ya verdi.


Yunus Emre Aksu bundan sonra Şanlıurfa OSB Bölge Müdürü görevinin yanında OSBÜK İhracatı Geliştirme Komisyonu Koordinatörü olarak çalışmalarına devam edecek.






Editör: Ahmet Şen 
 
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​OSBÜK’ten Yunus Emre Aksu’ya Yeni Görev
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