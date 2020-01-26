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Bu haber 26 Ocak 2020 15:30:05 Tarihinde eklenmiştir.

​AFAD'dan Açıklama! 640 Artçı Sarsıntı Oldu! Artçılar Devam Edebilir

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ merkezli meydana gelen depremde bin 607 kişinin yaralandığını ve depremin ardından toplam 640 artçı sarsıntının olduğunu bildirdi.

​AFAD'dan Açıklama! 640 Artçı Sarsıntı Oldu! Artçılar Devam Edebilir

AFAD'dan yapılan açıklamada, AFAD koordinasyonunda yürütülen müdahale faaliyetleri sonucunda, enkazdan sağ kurtarılan kişi sayısının 45 olduğu ve hayatını kaybeden kişi sayısının ise 31 olduğu yer aldı. Açıklamada, depremden sonra bin 607 kişinin hastanelere başvurduğu belirtildi.

 

Artçı Sayısı 640 Oldu

AFAD, yaptığı açıklamada Elazığ'daki deprem sonrası müdahale ve iyileştirme çalışmaları devam ettiğini bildirdi. Açıklamada, Elazığ ili Sivrice ilçesinde, 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle büyüklüğü 4'ün üzerinde olan 20 artçı sarsıntının meydana geldiği ve toplam artçı sayısının 640 olduğu yer aldı.




AFAD'dan yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı;
“AFAD Başkanlığı tarafından bölgeye 7 bin 505 çadır ulaştırılmış olup; ihtiyaç duyulan çadırların dağıtımı ve kurulumu tamamlanmıştır. Hasar tespit çalışmaları kapsamında bin 521 bina analiz edilmiştir. Şu ana kadar yapılan hasar tespit çalışmalarının sonucu aşağıda sunulmaktadır. Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda 3 bin 433 arama kurtarma personeli ile diğer çalışma gruplarından 192 personel görev yapmaktadır. Profesyonel ekiplere, 108 kişiden oluşan STK ve gönüllü ekipleri de destek vermektedir.

Elazığ şehir merkezinde halihazırda 3 bina enkazında arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Çalışmalar toplam 3 bin 733 personel, 554 araç, 17 arama kurtarma köpeği ve 5 hava aracıyla devam etmektedir. İhtiyaç durumunda kullanılacak iş makineleri, AFAD koordinasyonunda görevlendirilirken, bölgede AFAD koordinasyonu dışında herhangi bir iş makinesi çalıştırılmamaktadır.”





Editör: Ahmet Şen 
 
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