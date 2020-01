Cedi Osman: Her Sayı İçin 200 Dolar Dedi Elazığ’a Destek Yağdı!

Cedi'nin takım arkadaşından kampanyaya destek

Kampanyada 385 bin TL toplandı

Cedi Osman’ın öncülüğünü yaptığı destek kampanyasında sona gelindi. NBA’de Cleveland forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, sosyal medya hesabından Chicago Bulls maçı öncesinde yaptığı paylaşım ile Elazığ’daki deprem mağdurlarına destek kampanyası başlattı. Cedi’nin "Bu akşam oynayacağımız Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls maçında atılacak her 3 sayılık basket için Elazığ'daki depremin mağdurlarına 100 dolar bağışta bulunacağım. Haydi, atabildiğimiz kadar atıyoruz" sözleriyle başlayan kampanya büyük sosyal medyada büyük ilgi gördü.Cedi Osman mücadelenin başlamasına kısa bir süre ısınma çalışması yaptıkları anda takım arkadaşı Larry Nance Jr.'ın yanına gelerek bağış miktarını üç sayı isabeti başına 200 dolar yapmayı teklif ettiğini açıkladı. Cedi kendi adına her üçlük için yapacağı bağışı 200 dolar olarak güncelleyeceğini söyledi. Cedi, "Güzel bir haberim var. Isınmada Larry Nance Jr. yanıma geldi "Gel 200 yapalım. Ben de maçta atılan her 3 sayı için 200 dolar bağışlayayım" dedi. Ben sadece kendi adıma 100 doları, 200 olarak güncelliyorum. Teşekkürler!" açıklamasıyla kampanyanın 200 dolara çıktığını açıkladı.Milli yıldızın bu kampanyasına spor kamuoyundan büyük destek geldi. İlk olarak Galatasaray Kadın Basketbol Takım kaptanı Işıl Alben, "Cedi asisti yaptı, şimdi hep beraber daha çok sayı atalım. Her 3 sayılık basket için aynı miktarda ben de varım. Güzel bir farkındalık oldu, yüreğine sağlık" ifadeleriyle destek olurken, Fransa takımlarından Lille’de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, da "Ben de varım Cedi. Ne güzel bir kampanya. Yazın bir tek pota sözünü alırım ama" diyerek kampanyaya katılan bir diğer isim oldu. Cedi Osman da Yazıcı’nın esprili cevabını "Ne zaman istersen. Minyatür kale de oynarım. Top kontrolüm iyidir" şeklinde yanıtladı.Almanya Bundesliga’da görev yapan Nuri Şahin de "Teke tek yapsak senle boy ölçüşemem o yüzden elimden gelen tek şey bu güzel kampanyaya katılmak. Her 3 sayı için benden de aynı miktarı yaz kardeşim" ifadeleriyle destek oldu.Medipol Başakşehir ile sözleşmesini fesheden Arda Turan ise "Güzel yürekli kardeşim. Her 3 sayı için aynı rakamı ben de bağışlıyorum. Sabaha karşı ekran başındayız. Elinizi korkak alıştırmayın” açıklamasıyla kampanyayı destekledi.Sosyal medyadan başlatılan destek kampanyasının öncüsü Cedi Osman, müsabakanın ardından yaptığı açıklamada 385 bin TL para toplandığını ifade ederek şu ifadelere yer verdi:"Maçta toplam 25 üçlük oldu. Ben ve Larry Nance, toplamda 10 bin dolar bağışlıyoruz. Arda Turan, Nuri Şahin, Işıl Alben, Yusuf Yazıcı her biri 2 bin 500 dolardan 10 bin dolar, Nevzat Aydın abi toplamda 250 bin lira, Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol Kulübü 2 bin 500 dolar katkı yapıyor. Burada toplam 385 bin lira birikti."Editör: Ahmet Şen