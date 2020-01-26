Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 26 Ocak 2020 13:50:15 Tarihinde eklenmiştir.

Cedi Osman: Her Sayı İçin 200 Dolar Dedi Elazığ’a Destek Yağdı!

NBA’de forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman'ın, Elazığ’daki depremzedeler için başlattığı destek kampanyası çığ gibi büyüdü. Yusuf Yazıcı'dan Arda Turan'a, Işıl Alben'den Nuri Şahin'e kadar herkesin destek verdiği kampanyada Cedi'nin takım arkadaşı Larry Nance de desteğin iki katına çıkmasını sağlayan isim oldu.

Cedi Osman: Her Sayı İçin 200 Dolar Dedi Elazığ’a Destek Yağdı!

Cedi Osman’ın öncülüğünü yaptığı destek kampanyasında sona gelindi. NBA’de Cleveland forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, sosyal medya hesabından Chicago Bulls maçı öncesinde yaptığı paylaşım ile Elazığ’daki deprem mağdurlarına destek kampanyası başlattı. Cedi’nin "Bu akşam oynayacağımız Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls maçında atılacak her 3 sayılık basket için Elazığ'daki depremin mağdurlarına 100 dolar bağışta bulunacağım. Haydi, atabildiğimiz kadar atıyoruz" sözleriyle başlayan kampanya büyük sosyal medyada büyük ilgi gördü.



 

Cedi'nin takım arkadaşından kampanyaya destek

Cedi Osman mücadelenin başlamasına kısa bir süre ısınma çalışması yaptıkları anda takım arkadaşı Larry Nance Jr.'ın yanına gelerek bağış miktarını üç sayı isabeti başına 200 dolar yapmayı teklif ettiğini açıkladı. Cedi kendi adına her üçlük için yapacağı bağışı 200 dolar olarak güncelleyeceğini söyledi. Cedi, "Güzel bir haberim var. Isınmada Larry Nance Jr. yanıma geldi "Gel 200 yapalım. Ben de maçta atılan her 3 sayı için 200 dolar bağışlayayım" dedi. Ben sadece kendi adıma 100 doları, 200 olarak güncelliyorum. Teşekkürler!" açıklamasıyla kampanyanın 200 dolara çıktığını açıkladı.



 

Kampanyada 385 bin TL toplandı

Milli yıldızın bu kampanyasına spor kamuoyundan büyük destek geldi. İlk olarak Galatasaray Kadın Basketbol Takım kaptanı Işıl Alben, "Cedi asisti yaptı, şimdi hep beraber daha çok sayı atalım. Her 3 sayılık basket için aynı miktarda ben de varım. Güzel bir farkındalık oldu, yüreğine sağlık" ifadeleriyle destek olurken, Fransa takımlarından Lille’de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, da "Ben de varım Cedi. Ne güzel bir kampanya. Yazın bir tek pota sözünü alırım ama" diyerek kampanyaya katılan bir diğer isim oldu. Cedi Osman da Yazıcı’nın esprili cevabını "Ne zaman istersen. Minyatür kale de oynarım. Top kontrolüm iyidir" şeklinde yanıtladı.

Almanya Bundesliga’da görev yapan Nuri Şahin de "Teke tek yapsak senle boy ölçüşemem o yüzden elimden gelen tek şey bu güzel kampanyaya katılmak. Her 3 sayı için benden de aynı miktarı yaz kardeşim" ifadeleriyle destek oldu.

Medipol Başakşehir ile sözleşmesini fesheden Arda Turan ise "Güzel yürekli kardeşim. Her 3 sayı için aynı rakamı ben de bağışlıyorum. Sabaha karşı ekran başındayız. Elinizi korkak alıştırmayın” açıklamasıyla kampanyayı destekledi.


Sosyal medyadan başlatılan destek kampanyasının öncüsü Cedi Osman, müsabakanın ardından yaptığı açıklamada 385 bin TL para toplandığını ifade ederek şu ifadelere yer verdi:
"Maçta toplam 25 üçlük oldu. Ben ve Larry Nance, toplamda 10 bin dolar bağışlıyoruz. Arda Turan, Nuri Şahin, Işıl Alben, Yusuf Yazıcı her biri 2 bin 500 dolardan 10 bin dolar, Nevzat Aydın abi toplamda 250 bin lira, Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol Kulübü 2 bin 500 dolar katkı yapıyor. Burada toplam 385 bin lira birikti." 









Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Spor
Cedi Osman: Her Sayı İçin 200 Dolar Dedi Elazığ’a Destek Yağdı!
Cedi Osman: Her Sayı İçin 200 Dolar Dedi Elazığ’a Destek Yağdı!
NBA’de forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman'ın, Elazığ’daki depremzedeler için başlattığı destek kampanyası çığ gibi büyüdü. Yusuf Yazıcı'dan Arda Turan'a, Işıl Alben'den Nuri Şahin'e kadar herkesin destek verdiği kampanyada Cedi'nin takım arkadaşı Larry Nance de desteğin iki katına çıkmasını sağlayan isim oldu.
​Urfaspor Kongresinde Şapkadan Tavşan Çıktı
​Urfaspor Kongresinde Şapkadan Tavşan Çıktı
Bugün olağan üstü kongresi yapılan Şanlıurfaspor’da şapkadan amatör futbol kulübü DSİ sporun eski futbolcusu Nihat Çakır çıktı.
​Urfalı Aynı Numarayı İki Kere Yemez Sercan Kaya
​Urfalı Aynı Numarayı İki Kere Yemez Sercan Kaya
Geçen sezon devre arasından sonraki ilk maçtan sonra (Fethiyespor maçından sonra) takımdan ayrılacağını açıklayan Sercan Kaya’nın blöfü tutmuş ve Şanlıurfaspor forması giymeye devam etmişti. Kaya, aynı oyunu bu sene de oynamak istedi ama Urfalı bu kez bu numarayı yemeyecek.
Urfaspor’a Büyük Para Cezası!
Urfaspor’a Büyük Para Cezası!
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Şanlıurfaspor’a acımadı! Konyaspor maçında Şanlıurfaspor oyuncusu Onur Demir’in rakip yedek kulübesi ile girdiği tartışmanın ardından sahadan çıkıp soyunma odasına gitmesin de eklenerek Şanlıurfaspor’a toplamda 59.000 TL ceza geldi.
Bu Kadar Rezalet Yeter! Urfaspor’a Kayyum Atansın
Bu Kadar Rezalet Yeter! Urfaspor’a Kayyum Atansın
Sezon başından bu yana suyu olmayan, yemeği olmayan, deplasmana gönderilmeyen Urfaspor Kulübüne kayyum atanmasından başka çare kalmadı.
Urfaspor Yönetimi Gönderemedi, Urfaspor Eski Yöneticisi Gönderdi
Urfaspor Yönetimi Gönderemedi, Urfaspor Eski Yöneticisi Gönderdi
Yönetimin deplasmana gönderemediği Urfaspor’u Eski bir kulüp yöneticisi gönderdi. Şanlıurfaspor'un Masrafları Eski Bir Yöneticisi Tarafından Karşılandı
Son Dakika! Urfaspor Zonguldak Deplasmanına Gidemiyor
Son Dakika! Urfaspor Zonguldak Deplasmanına Gidemiyor
1969 yılından bu yana 50 yıllık tarihinde hiç yaşamadığı utanç tablolarını bu sezon Mehmet Yılmaz ve yönetimiyle yaşayan Şanlıurfaspor kulübünde bir rezalet daha; Urfaspor Zonguldak deplasmanına gidemiyor…
​Akaltun'a Milli Görev! Şanlıurfa’yı ve Ülkemizi Temsil Edecek
​Akaltun'a Milli Görev! Şanlıurfa’yı ve Ülkemizi Temsil Edecek
Türkiye Kickboks Federasyonu tarafından daha önce Milli Takım Teknik Direktörlük görevini başarıyla temsil eden Urfalı Teknik Direktör Murat Akaltun’a 19-28 Ekim Bosna-Hersekte yapılacak olan Büyükler Kickboks Dünya şampiyonasında Milli Takım Teknik Direktörü olarak görev verildi.
​Ermeni Dövüşçü Türk Rakibini Öldürmeye Kalkıştı
​Ermeni Dövüşçü Türk Rakibini Öldürmeye Kalkıştı
Rusya'da gerçekleşen Karma Dövüş Sanatları (MMA) maçında, Rafael Abrahamyan isimli Ermeni dövüşçü, Türk rakibi Batuhan Akduman'ı boğarak öldürmeye yeltendi.
​Sonunda Bu da Oldu! Aşçısı Personeli Olmayan Urfaspor Takımında Teknik Direktör Aşçı Da Oldu
​Sonunda Bu da Oldu! Aşçısı Personeli Olmayan Urfaspor Takımında Teknik Direktör Aşçı Da Oldu
Bugün kendi sahasında Kırklarelispor ile karşılaşacak olan Urfaspor kulübünde var mı yok mu hala bilinmeyen yönetimin boşluğunu Urfaspor’un efsane kalecisi Mutlu Yılmaz dolduruyor.
​Şanlıurfa, Beşiktaş’ı Ağırlayacak
​Şanlıurfa, Beşiktaş’ı Ağırlayacak
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş'ı ağırlayacak.
​Gaziantepspor’a Borç Cezası
​Gaziantepspor’a Borç Cezası
Üç sezon önce Süper Lig'de mücadele eden ve şimdilerde Bölgesel Amatör Lig'e kadar düşen Gaziantepspor'a bir darbe de FIFA'dan geldi. FIFA, kırmızı-siyahlılara eski oyuncularına olan borçları nedeniyle 21 puan silme cezası verdi.
​1,5 milyon konut acil dönüşecek
​1,5 milyon konut acil dönüşecek
​OSBÜK’ten Yunus Emre Aksu’ya Yeni Görev
​OSBÜK’ten Yunus Emre Aksu’ya Yeni Görev
Abdulkerim Gök, Göreve Başladı
Abdulkerim Gök, Göreve Başladı
Cedi Osman: Her Sayı İçin 200 Dolar Dedi Elazığ’a Destek Yağdı!
Cedi Osman: Her Sayı İçin 200 Dolar Dedi Elazığ’a Destek Yağdı!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:03
Güneş
07:26
Öğle
12:42
İkindi
15:25
Akşam
17:49
Yatsı
19:07
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿