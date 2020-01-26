​Psikolojik Tedavi Görüyordu! Annesini Öldürüp İntihar Etti

Annesini Pompalı Tüfekle Öldürdü

Olay, dün gece saatlerinde İzmir’in Menderes ilçesine bağlı Oğlananası Cumhuriyet Mahallesi 7004 Sokak üzerinde bulunan evde meydana geldi.İddiaya göre, annesi Aynur E. (50) ile birlikte halası F.Y'nin evine misafirliğe giden Metehan E. (19), bir süre sonra annesi ile birlikte evlerine döndü. 2 yıl önce babasını kanser hastalığından dolayı kaybeden ve annesi ile birlikte yalnız yaşayan, bir süredir psikolojik tedavi gördüğü ve ayrıca madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Metehan E., henüz belirlenmeyen sebepten annesi Aynur E.'ye pompalı tüfekle ateş etti. Aynur E. kanlar içerisinde yere yığılırken, Metehan E. ise daha sonra intihar etti.Editör: Ahmet Şen