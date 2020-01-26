Şanlıurfa'da Afet Durumlarında Toplanma Yerleri Neresidir?

Şehir Plancıları Şanlıurfa İl Temsilciliği, Elazığ’da büyük tahribatlara yol açan depremden sonra Şanlıurfa’nın da teknik olarak afet durumlarına hazır olması gerektiğini açıkladı. Şanlıurfa’da afet durumlarında ve depreme hazırlık konusunda gelişigüzel bir tutumun sergilendiğinden bahseden Şehir Plancılar Şanlıurfa İl Temsilciliği, özellikle deprem ve afet zamanlarında vatandaşların toplanma yerlerinin belirlenmesi konusuna değindi.Şehir Plancıları Şanlıurfa İl Temsilciliği, Şanlıurfa deprem fay hattında yer almasa da deprenden etkilenen bir şehir olduğunun altını çizerek yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;Editör: Ahmet Şen