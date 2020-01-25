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Bu haber 25 Ocak 2020 21:51:37 Tarihinde eklenmiştir.

ŞANLIURFA’LI JUDOCU ENGEL TANIMADI

Kilis’te yapılan İşitme Engelliler Türkiye Büyükler Judo Şampiyonası’nda Şanlıurfa Judo İhtisas Kulübü sporcusu Muhammed Ağaç 81 kiloda tüm rakiplerini yenerek Türkiye Şampiyonu oldu.

ŞANLIURFA’LI JUDOCU ENGEL TANIMADI

Kilis’te yapılan İşitme Engelliler Türkiye Büyükler Judo Şampiyonası’nda Şanlıurfa Judo İhtisas Kulübü sporcusu Muhammed Ağaç 81 kiloda tüm rakiplerini yenerek Türkiye Şampiyonu oldu.


Müsabaka sonunda bir açıklama yapan Şanlıurfa Judo İl Temsilcisi Mücahid Delioğlu; “ sporcumuzla Türkiye Şampiyonası öncesinde çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik.


Başarmanın engel tanımadığınıda tüm Urfa’lı gençlerimize bir kez daha ispatlamış olduk.


Urfa’lı Judocularımızın başarıları ilk değil, sonda olmayacaktır inşallah.

Sporcumuz Nisan ayında yapılacak olan Büyükler Dünya Şampiyonasında da Ülkemizi temsil edecektir.

Buradan Şanlıurfa’lı Judocularımızdan desteklerini esirgemeyen tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
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ŞANLIURFA’LI JUDOCU ENGEL TANIMADI
ŞANLIURFA’LI JUDOCU ENGEL TANIMADI
Kilis’te yapılan İşitme Engelliler Türkiye Büyükler Judo Şampiyonası’nda Şanlıurfa Judo İhtisas Kulübü sporcusu Muhammed Ağaç 81 kiloda tüm rakiplerini yenerek Türkiye Şampiyonu oldu.
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