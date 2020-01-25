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Bu haber 25 Ocak 2020 23:00:01 Tarihinde eklenmiştir.

​Gaziantep'te Sosyal Medyadan Deprem Propagandasına 2 Gözaltı

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Elazığ depreminin ardından sosyal medyada panik ve korkuya neden olan gerçek dışı paylaşımlar yapan 2 kişi gözaltına alındı.

​Gaziantep'te Sosyal Medyadan Deprem Propagandasına 2 Gözaltı

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada panik ve korku oluşturacak gerçek dışı paylaşım yapan 2 kişinin gözaltına alındığını duyuruldu. Açıklamada, "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Elazığ ve çevre illerimizde hissedilen deprem sonrası sosyal medya hesapları üzerinden korku ve panik oluşturacak şekilde gerçek dışı paylaşımlarda bulunan 2 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulanmış olup soruşturmaya devam edilmektedir" denildi.





Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
​Gaziantep'te Sosyal Medyadan Deprem Propagandasına 2 Gözaltı
​Gaziantep'te Sosyal Medyadan Deprem Propagandasına 2 Gözaltı
Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Elazığ depreminin ardından sosyal medyada panik ve korkuya neden olan gerçek dışı paylaşımlar yapan 2 kişi gözaltına alındı.
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