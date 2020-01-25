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Bu haber 25 Ocak 2020 22:00:26 Tarihinde eklenmiştir.

​Elazığ ve Malatya'da 3 Ay Süreyle Mücbir Sebep İlan Edildi! Mücbir Nedir?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, deprem felaketi nedeniyle Elazığ ve Malatya’da vergi kanunlarının uygulaması bakımından 3 ay süreyle mücbir sebep hali ilan edildiğini duyurdu.

​Elazığ ve Malatya'da 3 Ay Süreyle Mücbir Sebep İlan Edildi! Mücbir Nedir?

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, “Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 24 Ocak 2020 tarihinden meydana gelen ve merkez üssü Elazığ ili Sivrice ilçesi olan deprem felaketi nedeniyle Elazığ ve Malatya İllerinde vergi kanunlarının uygulaması bakımından 3 ay süreyle mücbir sebep ilan edilmiştir. Bu illerde bulunan vergi mükelleflerinin 24 Ocak 2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle vergi usul kanunu uyarınca mücbir sebep halinde olduğu kabul edilecektir. Mücbir sebep süresinde; verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerin verilme süreleri, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, deprem tarihinden önce tahakkuk etmiş ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi, motorlu taşıtlar vergisi taksit ödeme süreleri uzatılmıştır. Ayrıca bu illerde bulunan vergi mükelleflerinin vergi borçları da gerekli şartları taşımaları kaydıyla faiz alınmaksızın 24 ay süreyle taksitlendirilecektir. Diğer taraftan depremde varlıklarını kaybeden vergi mükelleflerinin Vergi Usul Kanunun 115'incisi maddesi uyarınca terkin talep etmeleri mümkündür.”




 

mücbir nedir? 

Kısaca beklenmedik zorlayıcı neden demektir. Mücbir sebep, hukukta bir görevin, taahhüdün ve sorumluluğun yerine getirilmesine engel teşkil edebilecek nitelikte bulunan ölüm, iflas, hastalık, tutukluluk, deprem, sel, savaş, ayaklanma gibi kişilerin önceden öngörebilmelerine olanak bulunmayan ve bu nedenle önüne geçilmesi mümkün bulunmayan, dış etkiler sonucu meydana gelen olayları ifade eder. 


Editör: Ahmet Şen 
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