Son Dakika Erdoğan Elazığ’da Açıkladı! Hızlı Şekilde TOKİ Yapacağız

Erdoğan: Elimizden Geleni Sonuna Kadar Yapacağız

Erdoğan: TOKİ Adımları Hızlı Şekilde Atılacak

Erdoğan: Dedikodulara Kulan Asmayın

Tüm Türkiye’yi yasa boğan Elazığ depremi sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesine geldi.Erdoğan,açıklamasında bulundu.Erdoğan deprem bölgesinde yaptığı açıklamada;Dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde yaptığı açıklamalar şu şekilde;-"Editör: Ahmet Şen