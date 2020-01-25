Son Dakika Erdoğan Elazığ’da Açıkladı! Hızlı Şekilde TOKİ Yapacağız

Tüm Türkiye’yi yasa boğan Elazığ depremi sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesine geldi.
Erdoğan: Elimizden Geleni Sonuna Kadar YapacağızErdoğan, "Bu tür afetler bizler için büyük bir imtihan. Böyle bir imtihanı milletçe biz hep sabırla eda etmiş bir milletiz. Bu noktada Müslüman olmanın, teslimiyetin en güzel örneklerini vermişiz. Biz Bingöl, Van depremini yaşadık. Simav'ı yaşadık, Düzce'yi yaşadık. Bolu depremini yaşadık. Geçmişten bu yana birçok depremler yaşadık. Bu millet bütün bu depremlerde sabırla bunları aşmasını bildi. Yine bir imtihandayız. Elaziz Erzincan ile komşu. Erzincan'da da ne tür depremler yaşadığımızı hep biliyorsunuz. Biz hakkında surenin de bulunduğu bu deprem olayları hakkında teslimiyetin en güzelini hep verdik veriyoruz. Şimdi de böyle bir imtihan ile karşı karşıyayız. Bu kardeşlerimiz inanıyorum ki, Rabbimin cennet müjdesine kavuşanlardan. Biz devlet olarak, millet olarak elimizden geleni sonuna kadar yapıyoruz, yapacağız." açıklamasında bulundu.
Erdoğan: TOKİ Adımları Hızlı Şekilde AtılacakErdoğan deprem bölgesinde yaptığı açıklamada; “Köy ve mahallelerdeki yıkımların yerine süratle TOKİ eliyle adımlarımızı atıp yapılması gerekenleri yapacak, kimseyi açıkta bırakmayacağız." Dedi.
Erdoğan: Dedikodulara Kulan AsmayınCumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde yaptığı açıklamalar şu şekilde;
-"Devlet olarak, millet olarak elimizden geleni sonuna kadar inşallah yapıyoruz, yapacağız. Bütün bu enkazlardaki çalışmalarımız devam edecek."
-"Süratle adımlar atıp, kimseyi açıkta bırakmayacağız''
-"Dedikodulara kulak asmayın, kimsenin olumsuz, menfi propagandalarına kulak asmayın ve bilin ki bizler sizlerin hizmetkarıyız."
Editör: Ahmet Şen
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