​Erdoğan Deprem Bölgesinde! Cenaze Namazına Katılıyor

Erdoğan Deprem Bölgesinde İnceleme Yapacak

Erdoğan Cenaze Törenine Katılıyor

Erdoğan'ın İstanbul'da saat 14.00'da DEİK'in programına katılması beklenirken dün Elazığ’da depremin meydana gelmesi ile programı değişti. Programını iptal eden Erdoğan saat 13.40 sıralarında Atatürk Havalimanı'ndan Elazığ'a hareket etti.İstanbul’dan Elazığ’a gelen Erdoğan deprem bölgesinde inceleme yapacak. Deprem bölgesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TBMM Başkanı Mustafa Şentop da eşlik ediyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da depremde ölen anne ve oğlunun cenazesine katılıyor. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırıyor.Editör: Ahmet Şen