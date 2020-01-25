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Bu haber 25 Ocak 2020 16:13:23 Tarihinde eklenmiştir.

​Erdoğan Deprem Bölgesinde! Cenaze Namazına Katılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere İstanbul'dan Elazığ'a geldi.

​Erdoğan Deprem Bölgesinde! Cenaze Namazına Katılıyor

Erdoğan'ın İstanbul'da saat 14.00'da DEİK'in programına katılması beklenirken dün Elazığ’da depremin meydana gelmesi ile programı değişti. Programını iptal eden Erdoğan saat 13.40 sıralarında Atatürk Havalimanı'ndan Elazığ'a hareket etti. 


 

Erdoğan Deprem Bölgesinde İnceleme Yapacak

İstanbul’dan Elazığ’a gelen Erdoğan deprem bölgesinde inceleme yapacak. Deprem bölgesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TBMM Başkanı Mustafa Şentop da eşlik ediyor. 


 

Erdoğan Cenaze Törenine Katılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da depremde ölen anne ve oğlunun cenazesine katılıyor. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırıyor. 




Editör: Ahmet Şen 
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