​Erdoğan Deprem Bölgesinde! Cenaze Namazına Katılıyor

Erdoğan'ın İstanbul'da saat 14.00'da DEİK'in programına katılması beklenirken dün Elazığ’da depremin meydana gelmesi ile programı değişti. Programını iptal eden Erdoğan saat 13.40 sıralarında Atatürk Havalimanı'ndan Elazığ'a hareket etti.
Erdoğan Deprem Bölgesinde İnceleme Yapacakİstanbul’dan Elazığ’a gelen Erdoğan deprem bölgesinde inceleme yapacak. Deprem bölgesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TBMM Başkanı Mustafa Şentop da eşlik ediyor.
Erdoğan Cenaze Törenine KatılıyorCumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da depremde ölen anne ve oğlunun cenazesine katılıyor. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırıyor.
Editör: Ahmet Şen
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