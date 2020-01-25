​Şanlıurfalılar Dikkat! İnternet Olmadan Yakınlarınıza İyi Olduğunu Tek Butonla Bildirebilirsiniz

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Akut Güvendeyim Uygulamasını Nasıl İndireceğim?

Dün akşam saatlerinde Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem, başta Malatya ve Diyarbakır olmak üzere birçok farklı şehirde hissedildi. Şanlıurfa’da da hissedilen depremde birçok ev boşaltılırken vatadanşaların büyük panik içerisinde olduğunu haberlerimizde dile getirdik.Şanlıurfa, çevresinde geçen fay hatlarının kırılması veya çatlamasından dolayı meydana gelen depremlerden oldukça etkileniyor. Doğal afetlerde telefon hatlarında kesilmelerin meydana gelmesi ve yakınlarımızla iletişim kuramamamız büyük sorun haline gelirken artık bu sorun da AKUT ile çözüme kavuştu.Depremden sonra sosyal medyada 'AKUT Güvendeyim' uygulaması gündeme geldi. Bu mobil uygulama, numarasını girdiğiniz kişilere tahmini konumunuzu ve güvende olduğunuz bilgisini gönderiyor. Üstelik internet bağlantısınada ihtiyaç duymuyor. Özellikle depremden sonra operatörlerin kilitlendiği düşünüldüğünde bu uygulamanın önemi ortaya çıkıyor.Güvendeyim mobil uygulaması, ayarlar bölümünden belirlediğiniz 5 numarayı baz alıyor. Böylece aynı şehirde yaşamadığınız kişilere durumu hızlıca bildirebilirsiniz.Akut Güvendeyim uygulamasına kullanmış olduğunuz cihazlardaki uygulama indirme aracından ulaşabilirsiniz. İster Android ister İOS kullanıcısı olun, arama kısmına “Akut Güvendeyim” yazdığınızda uygulamaya ulaşabileceksiniz.Editör: Ahmet Şen