Şanlıurfa Atatürk Barajı'nın Deprem Hasarı Tespit Edildi

Şanlıurfa Atatürk Barajında Hasar Meydana Gelmedi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, merkez üssü Elazığ olan 6.5 şiddetindeki depremin zararlarının araştırılmasını talep etti. yapılan araştırmalarda Türkiye’de bulunan 47 baraj ve gölette incelemeler başlatıldı.Pakdemirli, inceleme sonucu kamuoyuyla paylaşarak şu ifadelere yer verdi: "Elazığ Bölgemizde (Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illeri) bulunan 47 baraj ve gölette, Diyarbakır Bölgemizde (Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak, Siirt illeri) bulunan 30 baraj ve gölette, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Bölge Müdürlüklerimizde yer alan tüm baraj ve göletler ilgili teknik personelimizce tetkik edilmiş olup, herhangi bir hasar tespit edilmemiştir."Editör: Ahmet Şen