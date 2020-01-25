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Bu haber 25 Ocak 2020 15:06:21 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’dan Elazığ'a Destek! Ekipler Gönderildi

Şanlıurfa Valiliği Elazığ’a çok sayıda Afad, umke, sağlık, kurtarma ve itfaiye ekibi sevk edildiğini duyurdu.

​Şanlıurfa’dan Elazığ'a Destek! Ekipler Gönderildi

Valiliğin yazılı açıklamasında, “Elazığ ili, Sivrice ilçesinde, 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55’de 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, deprem İlimizde de hissedilmiştir. Meydana gelen depremden dolayı ilimizde her hangi bir can kaybı veya yaralanma olayı yaşanmamıştır. İlimiz mülki idare sınırlarında yapılan arama ve tarama çalışmalarında, hali hazırda (19) hafif hasar bilgisi alınmış olup, hasarlar küçük çatlaklar şeklindedir. Yaşanan depremin hemen ardından Şanlıurfa Valiliği Afet ve Acil durum yönetimi merkezi (AADYM) aktif hale geçirilmiştir. Ayrıca Şanlıurfa İl AFAD Müdürlüğünden 2 arama kurtarma aracı, 9 arama kurtarma personeli ile 50 adet 112 metre karelik çadır, Şanlıurfa Büyük Şehir Belediye Başkalığı İtfaiye Daire Başkanlığından 1 arama kurtarma aracı, 1öncü araç, 8 arama kurtarma personeli, İl Sağlık Müdürlüğünden 2 112 ekibi, 3 UMKE Timi, 1 lojistik ekip ve Aksa Doğalgazdan da 1 teknik araç ve 2 teknik personel Elazığ’a sevk edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.








 

Vatandaşlara uyarıda bulunuldu

Valiliğin açıklamasında vatandaşlara hasarlı binalara yaklaşılmaması uyarısında bulunularak, “Yaşanan ve yaşanabilecek artçı depremler sırasında can kaybı yaşanmaması adına, hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Bununla birlikte kaygı duyan ve evinde kalmak istemeyen vatandaşlarımız için Kamu misafirhanelerimizde yer ayrılmıştır. Hasar tespiti yaptırmak isteyen ve kamu misafirhanelerinden faydalanmak isteyen Vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı Merkezlerini arayıp kayıt yaptırmaları gerekmektedir. AFAD, gelişmeleri aralıksız takip etmekte olup kamuoyu yaşanan gelişmelerden ayrıca bilgilendirilecektir.

Elazığ ilimizde meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi. 






Editör: Ahmet Şen 
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