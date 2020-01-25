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Bu haber 25 Ocak 2020 14:54:28 Tarihinde eklenmiştir.

​Tam 814 Kişi! Şanlıurfa’ya Getiriliyorlar!

Elazığ'da meydan gelen depremin bilançosu havanın aydınlanması ile gün yüzüne çıkmaya başladı. Depremde hasar gören Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan 814 mahkum çevre illere tahliye edilmeye başlandı. Mahkumların bir kısmı Şanlıurfa'ya getiriliyor.

​Tam 814 Kişi! Şanlıurfa’ya Getiriliyorlar!

Elazığ'ın Sivrice merkez üssü olan 6.8 şiddetindeki depremde hasar gören Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tahliye işlemi başlatıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Elazığ depreminde hasar gördüğünü açıkladığı Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan tutuklu, mahkum ve hükümlüler başka cezaevilerine naklediliyor.

Adalet Bakanlığı cezaevindeki 814 tutuklu, mahkum ve hükümlünün Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta ve ilçelerinde bulunan cezaevlerine sevk edileceğini açıkladı.







 

Mahkum Yakınları Cezaevi Önüne Akın Etti

Cezaevi önünde geniş güvenlik önlemleri alınırken, olayı duyan mahkum yakınları cezaevinin önüne akın etti. Gözyaşları içerisinde cezaevi önünde tedirgin bekleyişlerini sürdüren aileler yetkililerin kendilerine bilgi vermesini istiyor. Mahkumların hayatından endişe ettiklerini dile getiren yakınları, cezaevinin önünden ayrılmıyor. Polis ekipleri cezaevinin önünde önlem aldı.



 

Bakan Yardımcısı Kuş, E Tipi Kapalı Cezaevinde

Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş’un ve yetkililerin incelemesi sonrasında alınan kararın ardından tahliyeler başladı. Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, halen E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunuyor.






Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
​Tam 814 Kişi! Şanlıurfa’ya Getiriliyorlar!
​Tam 814 Kişi! Şanlıurfa’ya Getiriliyorlar!
Elazığ'da meydan gelen depremin bilançosu havanın aydınlanması ile gün yüzüne çıkmaya başladı. Depremde hasar gören Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan 814 mahkum çevre illere tahliye edilmeye başlandı. Mahkumların bir kısmı Şanlıurfa'ya getiriliyor.
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