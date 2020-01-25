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Bu haber 25 Ocak 2020 01:04:12 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa’da Hissedilen Depremde 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa AFAD’tan edinilen bilgilere göre Şanlıurfa’yı da etkileyen depremde 1 ev çöktü. Çöken evin enkazı altında kalan 1 vatandaş hayatını kaybetti. Edinilen bilgilerde, deprem anında panik yaparak kaçmaya çalışan 69 yaşındaki Fatma Bostancı isimli vatandaş kayarak düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’da Hissedilen Depremde 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Merkez üssü Elazığ olan 6.5 şiddetindeki depremden etkilenen Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Karakoyun Mahallesindeki müstakil bir ev çöktü. Evin çökmesi ile göçük altında kalan 1 vatandaşın hayatını kaybettiği öğrenildi.



 
 

Depremden Kaçarken Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa merkezde Fatma Bosancı isimli 69 yaşındaki kadının panik hali ile kaçmaya çalışması sonucu düşerek ağır yaralandı. Şanlıurfa’da bulunan özel bir hastanede tedavi altına alınan yaşlı kadının burada hayatını kaybettiği bilgisi edinildi.




 
 
 

Şanlıurfa'da Depremden Hasar Gören Hastane Gerçeği Yansıtmıyor

Öte yandan bazı sosyal medya hesaplarında Şanlıurfa’daki bir hastanenin depremden hasar gördüğü ile ilgili yayınlanan bir fotoğrafın da gerçeği yansıtmadığı, söz konusu fotoğrafta yer alan hastanenin depremden değil de tadilatta olduğu bilgisi geldi. Şanlıurfalı vatandaşların bu tarz haberlere itibar etmemeleri duyurusu yapıldı. işte o görsel;
 





 

Şanlıurfa’da Depremden Zarar Gören Yerler;

 
- Şanlıurfa Siverek ilçesine bağlı Karakoyun Mahallesinde bir ev çöktü. 1 ölü.
- Merkez Karaköprü ilçesindeki bir apartmanda asansör çökmesi meydana geldi.
- Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü ilçelerinde birçok bina kolonlarında çatlamalar meydana geldi.
- Kırsal kesimlerdeki mahallelerde hasarlar meydana geldi.
 
Editör: Ahmet Şen
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Şanlıurfa’da Hissedilen Depremde 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa’da Hissedilen Depremde 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa AFAD’tan edinilen bilgilere göre Şanlıurfa’yı da etkileyen depremde 1 ev çöktü. Çöken evin enkazı altında kalan 1 vatandaş hayatını kaybetti. Edinilen bilgilerde, deprem anında panik yaparak kaçmaya çalışan 69 yaşındaki Fatma Bostancı isimli vatandaş kayarak düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
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