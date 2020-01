​Şanlıurfa’da Korku Dolu Anlar! Bina Depremin Etkisi ile Yerle Bir Oldu

Elazığ’da Bina Çöktü

Elazığ’da meydana gelip etkisini Doğu Anadolu’da hissettiren şiddetli deprem büyük korkuya neden oldu. Merkez üssünün Elazığ olarak belirlendiği depremin büyüklüğünün 6.5 olduğu kaydedilirken, çevre illerdeki vatandaşların da sarsıntıyı hissetmesiyle çoğu il ve ilçede büyük korku yaşandı. Şanlıurfa’da da şiddetini gösteren deprem vatandaşları sokaklara, parklara ve güvenli olduğunu hissettikleri alanlara döktü. Şanlıurfa'da edinilen son bilgilerde, can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.Elazığ’da meydana gelen depremin bilançosu da an itibariyle meydana çıkmaya başladı. Depremin etkisi ile birçok ev hasar görürken, merkez üssü Elazığ'da sarsıntıya dayanamayan bir bina da yerle bir oldu. Binanın çökmesi ile büyük panik yaşanırken, bina içinde birilerinin olup olmadığı konusunda henüz bir bilgi edinilemedi. AFAD, verdiği en son bilgide Elazığ genelinde can kaybının şu an için olmadığını belirtti.