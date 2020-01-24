​Şanlıurfa’da Korku Dolu Anlar! Bina Depremin Etkisi ile Yerle Bir Oldu

Elazığ’da meydana gelip etkisini Doğu Anadolu’da hissettiren şiddetli deprem büyük korkuya neden oldu. Merkez üssünün Elazığ olarak belirlendiği depremin büyüklüğünün 6.5 olduğu kaydedilirken, çevre illerdeki vatandaşların da sarsıntıyı hissetmesiyle çoğu il ve ilçede büyük korku yaşandı. Şanlıurfa’da da şiddetini gösteren deprem vatandaşları sokaklara, parklara ve güvenli olduğunu hissettikleri alanlara döktü. Şanlıurfa'da edinilen son bilgilerde, can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.
Bu haber 24 Ocak 2020 22:08:26 Tarihinde eklenmiştir.
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