​Şanlıurfa Sokaklara Döküldü! 6.8 Büyüklüğünde Deprem!

İkinci Deprem Yaşandı

Şanlıurfa’da Vatandaşlar Sokağa Döküldü

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.55'te yerin 6.75 kilometre derinliğinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Diyarbakır, Mardin, Gaziantep, Malatya, Tunceli ve birçok ilde de hissedildi.AFAD, Sivrice'de 5.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliğinin 7.03 kilometre olduğu açıklandı. Elazığ'ın Baskil ilçesinde saat 21.17'de yerin 10.62 kilometre derinliğinde 5.1 büyüklüğünde deprem daha oldu.Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 6.5, derinliğini de 5 kilometre olarak revize etti. Deprem Elazığ’ın çevre illerinde de etkili bir şekilde hissedildi. Şanlıurfa’da depremi hisseden vatandaşlar tedbir amaçlı sokaklara döküldü. Can kaybının yaşamaması sevindirirken, maddi hasar konusunda henüz bilgi edinilemedi.Editör: Ahmet Şen