​Şanlıurfa Sokaklara Döküldü! 6.8 Büyüklüğünde Deprem!

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.55'te yerin 6.75 kilometre derinliğinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Diyarbakır, Mardin, Gaziantep, Malatya, Tunceli ve birçok ilde de hissedildi.
İkinci Deprem YaşandıAFAD, Sivrice'de 5.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliğinin 7.03 kilometre olduğu açıklandı. Elazığ'ın Baskil ilçesinde saat 21.17'de yerin 10.62 kilometre derinliğinde 5.1 büyüklüğünde deprem daha oldu.
Şanlıurfa’da Vatandaşlar Sokağa DöküldüKandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 6.5, derinliğini de 5 kilometre olarak revize etti. Deprem Elazığ’ın çevre illerinde de etkili bir şekilde hissedildi. Şanlıurfa’da depremi hisseden vatandaşlar tedbir amaçlı sokaklara döküldü. Can kaybının yaşamaması sevindirirken, maddi hasar konusunda henüz bilgi edinilemedi.
Editör: Ahmet Şen
Yorum Yap