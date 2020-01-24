Urfa'da Yaşayanlar Dikkat,Hayati Önem Taşıyor!

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in kuruluş çalışmalarını titizlikle takip ettiği, 2018 yılında inşaat ve teknik altyapısı tamamlanarak 24 Ocak 2019’da faaliyete geçen Şanlıurfa 112 Acil Çağrı Merkezi, halkın bilinçlendirilmesi ve gereksiz aramaların en aza indirilmesi için çalışmalar yapmaya devam ediyor. 112 Acil Çağrı Merkezinin hayati önemini anlatmak ve gereksiz aramaların önüne geçmek amacıyla başlattığı kampanyaya kamu kuruluşları, yerel yönetimler, alışveriş merkezleri ve basın yayın organları da destek veriyor.



Bu kapsamda çocuklara yönelik bilinçlendirme amaçlı hazırlanan çizgi film televizyonlarda yayınlanmaya başlarken, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle il genelinde onlarca açık hava reklam panosuna 112 Acil konulu afişler asıldı. Şehrin yaya trafiğinin yoğun olduğu Sarayönü, Balıklıgöl civarı, Atatürk Bulvarı, alışveriş merkezleri, bazı kamu kuruluşları ve okullarda da 5 bin adet broşür dağıtıldı.



Gereksiz aramanın önüne geçilmesi için özellikle çocukların bilinçlendirilmesine önem veren 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, 18 okulda 26 bin 640 öğrenciyi ve 550 öğretmeni bilgilendirdi.

