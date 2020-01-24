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Bu haber 24 Ocak 2020 14:27:20 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa’da Ölen Damadın Yakınları Basın Mensuplarına Saldırdı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde düğünde kardeşi tarafından kazara vurulan ve tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra hayatını kaybeden damadın yakınları, basın mensuplarına saldırdı.

Şanlıurfa’da Ölen Damadın Yakınları Basın Mensuplarına Saldırdı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde düğünde kardeşi tarafından kazara vurulan ve tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra hayatını kaybeden damadın yakınları, basın mensuplarına saldırdı.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Ekenek kırsal Mahallesi'nde düğünde kardeşi H.Y. tarafından havaya silahla ateş edilirken kazara başından vurularak ağır yaralanan damat Mehmet Yılmaz, tedavi gördüğü Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 12 gün sonra hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Yılmaz'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Yakınları basın mensuplarına saldırdı
Ölüm haberini alan basın mensupları, morga giderek görüntü almak istedi. Basın mensuplarının görüntü aldığını gören yakınları tepki gösterdi. Basın mensuplarının üzerine yürüyen bazı aile üyeleri, bir yerel gazete ve bir ulusal ajansın muhabirine yumruk attı. Saldırıya uğrayan basın mensuplarını meslektaşları araya girerek kurtardı.
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Şanlıurfa’da Ölen Damadın Yakınları Basın Mensuplarına Saldırdı
Şanlıurfa’da Ölen Damadın Yakınları Basın Mensuplarına Saldırdı
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde düğünde kardeşi tarafından kazara vurulan ve tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra hayatını kaybeden damadın yakınları, basın mensuplarına saldırdı.
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