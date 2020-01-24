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Bu haber 24 Ocak 2020 12:30:38 Tarihinde eklenmiştir.

Ölü Sayısı Artmaya Başladı,CORONA Virüsü İçin Korkutan Uyarı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü (2019-nCoV) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi. Çin medyası, hayatını kaybedenlerin neredeyse yarısının 80 yaşın üzerinde olduğunu duyurdu. Dünyanın gözü Çin'e çevrilmişken, bölgeden çarpıcı fotoğraflar gelmeye başladı.

Ölü Sayısı Artmaya Başladı,CORONA Virüsü İçin Korkutan Uyarı

Çin Komünist Partisi‘nin ana yayın organı ‘Halkın Günlüğü’ kısa süre önce Wuhan’a gitmiş olanların corona virüsü belirtileri bulunmasa da kendilerini evlerinde izole etmeleri yolunda çağrı yaptı.
 
Çinli bilim insanları, virüsün yılan ya da yarasalardan insanlara geçmiş olabileceğini düşünüyor. China Science Bulletin (Çin Bilim Bülteni) gazetesinde yayınlanan bir makalede, virüsün yarasalarda bulunabileceği ve yarasa çorbasının Wuhan'da çok fazla tüketilmesi nedeniyle de virüsün insanlara geçmiş olabileceği ifade edildi.
 
Ölümlerin büyük oranda ‘zombi şehir’ olarak anılmaya başlayan Wuhan kentinin de içinde bulunduğu Hubei bölgesinde yaşandığı açıklandı. Bölgeye bağlı beş kentte giriş-çıkışlar kapatıldı.
 
Karantinaya alınan kentler arasında Wuhan’ın doğusunda bulunan Huanggang, Ezhou ve Chibi ile Zhijiang bulunuyor.
İngiliz Daily Star gazetesi, fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram’da yayınlanan bazı görselleri haberine taşıdı. Fotoğraflarda yerde baygın halde yatan insanlar ve çevresinde kaygıyla bekleyen maskeli Çinliler görülüyor.

Kentten geldiği öne sürülen fotoğrafların, virüsle enfekte olup yere yığıldığı ifade edilen insanlara müdahale eden özel kıyafetli sağlık ekiplerini yansıttığı öne sürüldü.
Öte yandan, İsviçre’nin Cenevre kentinde toplanan Dünya Sağlık Örgütü (WHO), corona virüsü vakalarının Çin dışında sınırlı sayıda olması nedeniyle uluslararası acil durum ilan edilmesine gerek olmadığına karar verdi.
 
Ancak WHO Başkanı Tedros Adbanolm, uluslararası acil durum noktasına gelinebileceğini belirterek, ülkelerin koordineli çalışması gerektiğini vurguladı.
İŞTE VİRÜSÜN YAYILDIĞI O YER
 
İngiliz Mirror gazetesi ise virüsün yayıldığı nokta olan Wuhan’daki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı‘nın fotoğraflarını yayınladı. Şehrin merkezinde bulunan pazarda kapatılmadan önce canlı koalaların, yılanların, yarasaların ve yavru kurtların satıldığı görülüyor.
 
South China Morning Post‘un haberinde pazarda timsahtan tilkilere, dev Çin semenderinden tavuskuşuna kadar 112 vahşi hayvanın satışının yapıldığı belirtildi.
DÜNYA PANİK HALİNDE
25 Ocak'ta kutlanacak Çin yeni yılı nedeniyle milyonlarca insanın hem yurt içinde hem yurt dışında seyahat etmesi bekleniyor. Bu nedenle de dünyada büyük bir panik hâkim…
 
CORONA VİRÜSÜ NEDİR?
 
Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.
CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ?
 
Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor.
 
MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı corona virüsleri olduğu biliniyor.
 
CORONA VİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?
 
Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor.
CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ
 
Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.
 
Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.
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Sağlık
Ölü Sayısı Artmaya Başladı,CORONA Virüsü İçin Korkutan Uyarı
Ölü Sayısı Artmaya Başladı,CORONA Virüsü İçin Korkutan Uyarı
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü (2019-nCoV) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi. Çin medyası, hayatını kaybedenlerin neredeyse yarısının 80 yaşın üzerinde olduğunu duyurdu. Dünyanın gözü Çin'e çevrilmişken, bölgeden çarpıcı fotoğraflar gelmeye başladı.
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