Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 24 Ocak 2020 12:28:15 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'da Torbacı Operasyonu

Şanlıurfa’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi tutuklandı.

Urfa'da Torbacı Operasyonu

Şanlıurfa’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi tutuklandı.
 
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, sokakta uyuşturucu satan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken şahısların kaldıkları evlerde narkotik köpeğinin de yardımıyla yapılan aramada ise 5 kilo 200 gram esrar, 2 gram metamfetamin, 10 gram bonzai ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlı, “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
Urfa'da Torbacı Operasyonu
Urfa'da Torbacı Operasyonu
Şanlıurfa’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi tutuklandı.
Filmlere taş çıkartacak olay,3 Kişi Bakın Nasıl Yakalandılar
Filmlere taş çıkartacak olay,3 Kişi Bakın Nasıl Yakalandılar
Maltepe’de, polisiye filmlerine konu olacak senaryo gerçeğe dönüştü.Evde oturan 3 kişi, evlerine hırsız girdiği şüphesiyle polise ihbarda bulunup kendilerini evin odasına kapattı.
Kanlı İnfaz,Eski Eşinin Yanında Öldürüldü
Kanlı İnfaz,Eski Eşinin Yanında Öldürüldü
Bir kişi, eski karısının yanında 11 bıçak darbesiyle öldürüldü.
Urfa Emniyetinden Büyük Operasyon,5 Kişi Tutuklandı
Urfa Emniyetinden Büyük Operasyon,5 Kişi Tutuklandı
Şanlıurfa’da tefecilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Siverekli İsyan Etti;'6 Ayda 3 Defa Oldu'
Siverekli İsyan Etti;'6 Ayda 3 Defa Oldu'
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir vatandaşın otomobili 6 ayda 3 defa kundaklandı
Urfa'da 5 kilogram Patlayıcı Bulundu
Urfa'da 5 kilogram Patlayıcı Bulundu
Kamyon lastiğine gizlenmiş plastik şişeler içerisinde bilye ile güçlendirilmiş patlayıcı bulundu
​MİT, FETÖ üyelerinin yeni taktiğini ortaya çıkardı... Minibüslerde toplantı
​MİT, FETÖ üyelerinin yeni taktiğini ortaya çıkardı... Minibüslerde toplantı
FETÖ/PDY üyelerine mali destek sağladıkları iddiasıyla MİT ve polisin düzenlediği operasyonla yakalanan 13 sanık ile ilgili çarpıcı detaylara ulaşıldı. FETÖ'nün örgütsel kodlarını gözler önüne seren ve yıllar içinde oluşturduğu kapalı yapısını şekillendiren hücre evlerinin deşifre olduğunu düşünen FETÖ’nün, Silivri ve Çatalca’da yeni hücre evleri oluşturduğu, örgütsel toplantıları seyir halindeki minibüslerde yaptıkları ortaya çıktı.
​Tabancasıyla Oynayan Kişi Kendini Vurdu
​Tabancasıyla Oynayan Kişi Kendini Vurdu
Bir kişi tabancasıyla oynadığı sırada yanlışlıkla kendini başından vurarak ağır yaralandı.
​Tacizci Suçüstündeyken Yakalandı!
​Tacizci Suçüstündeyken Yakalandı!
Birçok kadına cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen ve polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı…
​20’yi Aşkın Çocuğa Cinsel İstismarda Bulunan İmama İyi Hal İndirimi Verildi
​20’yi Aşkın Çocuğa Cinsel İstismarda Bulunan İmama İyi Hal İndirimi Verildi
Fıkıh-Der'e bağlı kaçak Kuran kursunda yatılı kalan çocukları istismar ettikleri gerekçesiyle, üç kişinin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, 'iyi hal' indirimi uygulayarak, Ömer Işıktekin’e 76 yıl 11 ay, Tarık Bektaş’a 25 yıl, Hacı Serkan Bektaş’ ise 37 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
​Annesini bıçaklayan genç tutuklandı, ifadeleri ise kan dondurdu
​Annesini bıçaklayan genç tutuklandı, ifadeleri ise kan dondurdu
annesini 15 bıçak darbesiyle yaralayan, ardından da polise teslim olan 18 yaşındaki genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mahkemede verdiği ifade kan donduran zanlı, “Korkutmak için yaptım” dedi.
​Hatır İçin Şirket Devraldı, Hapse Girdi
​Hatır İçin Şirket Devraldı, Hapse Girdi
Gülfem Ş. (34) isimli genç kadın, iddiaya göre beraber büyüdüğü kuzeninin ricası üzerine İstanbul’daki bir şirketi hatır için devraldı.
​Nüfus Müdürlüğü duyurdu! Eski ehliyetlerin değişim tarihlerinde değişikliğe gidildi
​Nüfus Müdürlüğü duyurdu! Eski ehliyetlerin değişim tarihlerinde değişikliğe gidildi
​Otomobil Devinden Rekor Karar
​Otomobil Devinden Rekor Karar
​MİT, FETÖ üyelerinin yeni taktiğini ortaya çıkardı... Minibüslerde toplantı
​MİT, FETÖ üyelerinin yeni taktiğini ortaya çıkardı... Minibüslerde toplantı
​Şanlıurfa’da Baz İstasyonu Hırsızları Yakalandı
​Şanlıurfa’da Baz İstasyonu Hırsızları Yakalandı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:03
Güneş
07:27
Öğle
12:42
İkindi
15:23
Akşam
17:46
Yatsı
19:05
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿