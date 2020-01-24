Başkan Kuş Sözünü Tuttu,Eyyübiye'ye Bir Hizmet Daha

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un girişimleriyle açılan Halkbank şubesi, Eyüp Peygamber caddesinde hizmete girdi. Bankayı ziyaret eden ve hesap açan Başkan Kuş,” Şubemiz Eyyübiye’ye hayırlı olsun. Sözlerimizi bir bir yerine getiriyoruz.” Dedi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un girişimleriyle açılan Halkbank şubesi, Eyüp Peygamber caddesinde hizmete girdi. Seçim sürecinde banka şubesi eksikliğini gören ve bunun sözünü veren Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, kolları sıvayıp, ilgililerle yoğun görüşmeler yapmıştı. Başkan Kuş’un girişimleri sonuç verdi ve Halkbank şubesi Eyüp Peygamber caddesinde hizmete girdi. Başkan Kuş’un girişimleriyle açılan Halkbank şubesi Eyüp Peygamber caddesinde hizmete vermeye başlarken, şubeyi ziyaret eden ve Şube Müdürü Sait Uçak ile çalışanlarla bir araya gelen Başkan Kuş, bankada hesap açıp, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Seçim sürecindeki sözlerinden biri olan Başkan Kuş, Noter’den sonra banka şubesinin açılmasına da katkı sunmuş oldu. Verdiğimiz sözleri bir bir tutmaya devam ettiklerini belirten Başkan Kuş,” Noter’den sonra Halkbank şubesi de ilçemize açıldı. Sözlerimizi bir bir tutmaya devam ediyoruz.” Dedi.

Eyyübiye halkının herşeyin en iyisine layık olduğunu ve bunları gerçekleştirmek için de gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini belirten Başkan Kuş,” Öncelik ile şunu ifade etmek isteriz. 1 Nisan’dan önce seçim zamanında vatandaşlarımızın en çok sordukları sorulardan biri neden İlçemizde bir banka yok? Neden İlçemizde bir noter yok? Biz buna layık değil miyiz ? bunu hak etmiyor muyuz? diye söylemlerde bulunmuşlardı. Bizde kendilerini haklı bulmuştuk ve 1 Nisan itibari ile görev başına geldikten sonra kollarımızı sıvadık ve soluğu tabiri caizse Ankara’da aldık. Eyyübiye’nin 32 İlçeden büyük olduğunu ifade ettik. Eyyübiye’de bir Halk Bankasının ve Bankaların olmadığını söyledik. Sağ olsun Ankara’daki büyüklerimiz buna duyarsız kalmadılar ve girişimlerimiz sonucu Eyyübiye’ye Halk Bankasını kazandırmış olduk. Eyyübiye’li kardeşlerime hayırlı olsun inşallah. Yine noterimiz yoktu 8. Noteri de Eyyübiye’ye kazandırdık ve bununda açılışını yaptık. Kendileri bizlere Eyyübiye’li kardeşlerimize hizmet etmek için Eyyübiye’ye geldiler. Bizim de Eyyübiye’deki Halk Bankasına destek olmamız gerekir. Tekrardan şubemizin ilçemize hayırlı olmasını dilerim. “ dedi.