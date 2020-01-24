Kızının Taciz Edilmesine Göz Yumdu,Müge Anlı Stüdyodan Kovdu

Dolandırıldığını iddia eden Ayfer Yaralı, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak yardım istedi. Müge Anlı, dolandırıcı olduğu iddia edilen adamla konuşurken öğrendiği taciz olayından sonra canlı yayında öfke kustu.

KIZININ TACİZ EDİLMESİNE SESSİZ KALDI

Almanya'da yaşayan ve evli olan Ayfer Yaralı, sosyal medyadan tanıştığı adam için Türkiye gelip aynı evde yaşamaya başladı. Yaralı, beraber yaşadığı adamın kendisinden 20 bin euro alıp ortadan kaybolduğunu iddia etti. Kadının yaşadıklarını dinleyerek yardımcı olmaya çalışan Anlı, hiç ummadığı bir olayla karşılaştı. Ayfer Yaralı, beraber yaşadığı Nazmi isimli kişinin 12 yaşındaki kızının odasına girmeye çalıştığını ve kızını taciz ettiğini söyledi. Bunun üzerine 'Polise şikayette bulundun mu?' diye soran Müge Anlı, aldığı 'hayır' cevabını alınca kadına sert çıktı.

STÜDYODAN KOVDU