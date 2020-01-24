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Bu haber 24 Ocak 2020 11:26:05 Tarihinde eklenmiştir.

Kızının Taciz Edilmesine Göz Yumdu,Müge Anlı Stüdyodan Kovdu

Müge Anlı yanına kaçtığı adam tarafından dolandırıldığı gerekçesiyle canlı yayına çıkan kadının 12 yaşındaki kızının yaşadığı tacize sessiz kaldığını öğrenince çılgına döndü. Sinirlerine hakim olamayan Anlı, kadını stüdyodan kovdu.

Kızının Taciz Edilmesine Göz Yumdu,Müge Anlı Stüdyodan Kovdu

Dolandırıldığını iddia eden Ayfer Yaralı, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak yardım istedi. Müge Anlı, dolandırıcı olduğu iddia edilen adamla konuşurken öğrendiği taciz olayından sonra canlı yayında öfke kustu.
 
KIZININ TACİZ EDİLMESİNE SESSİZ KALDI
Almanya'da yaşayan ve evli olan Ayfer Yaralı, sosyal medyadan tanıştığı adam için Türkiye gelip aynı evde yaşamaya başladı. Yaralı, beraber yaşadığı adamın kendisinden 20 bin euro alıp ortadan kaybolduğunu iddia etti. Kadının yaşadıklarını dinleyerek yardımcı olmaya çalışan Anlı, hiç ummadığı bir olayla karşılaştı. Ayfer Yaralı, beraber yaşadığı Nazmi isimli kişinin 12 yaşındaki kızının odasına girmeye çalıştığını ve kızını taciz ettiğini söyledi. Bunun üzerine 'Polise şikayette bulundun mu?' diye soran Müge Anlı, aldığı 'hayır' cevabını alınca kadına sert çıktı.
STÜDYODAN KOVDU
Dolandırıldıktan sonra polise giden ve bu arada polise kızının taciz edildiğini de söyleyen Yaralı'nın bu sözleri Anlı'yı daha da sinirlendirdi. Kendi parası için karakola giden ancak kızı için gitmeyen kadına tepki gösteren Anlı, "Adam seni evden atmasa o evde oturacaktın" dedi. Müge Anlı kızı için polise gitmeyen ve sessiz kalan Ayfer Yaralı'yı azarlayarak stüdyodan çıkarttı.
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Müge Anlı yanına kaçtığı adam tarafından dolandırıldığı gerekçesiyle canlı yayına çıkan kadının 12 yaşındaki kızının yaşadığı tacize sessiz kaldığını öğrenince çılgına döndü. Sinirlerine hakim olamayan Anlı, kadını stüdyodan kovdu.
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