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Bu haber 23 Ocak 2020 14:02:11 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa Emniyetinden Büyük Operasyon,5 Kişi Tutuklandı

Şanlıurfa’da tefecilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Urfa Emniyetinden Büyük Operasyon,5 Kişi Tutuklandı

Şanlıurfa’da tefecilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
 
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı olarak 7 ev ve 2 iş yerine düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ise 1 alacak-verecek defteri, 1 adet araç satış sözleşmesi, 2 adet senet, 1 adet tapu senedi, 1 adet dizüstü bilgisayar, 8 adet uyuşturucu hap, 1 adet tabanca ile bu tabancaya ait şarjör ve 25 mermi ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Asayiş
Urfa Emniyetinden Büyük Operasyon,5 Kişi Tutuklandı
Urfa Emniyetinden Büyük Operasyon,5 Kişi Tutuklandı
Şanlıurfa’da tefecilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
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